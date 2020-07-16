母和男友帶6歲女童綁紅線燒炭 女童求救：煙好多很害怕

呂姓女子因感情不被家人祝福，2018年間和董姓男友帶著年僅6歲女童入住北市士林區一家飯店，2人帶著小孩逛夜市，竟在汽水中加安眠藥，穿紅衣綁紅線、燒炭自殺，最後女童打電話給阿嬤求助，3人獲救。士林地方法院今天宣判，依成年人共同故意對兒童犯殺人未遂罪，董判處1年8月徒刑;呂判1年7月，緩刑5年。

呂女和董男交往遭雙方家人強烈反對，萌生輕生念頭，但2人認為自殺後小孩無人教養關愛，共同商議帶著小孩燒炭。2018年1月2日，呂提早到幼兒園接女兒，董騎著機車載著呂姓母女倆到車站搭車，一路轉往士林夜市，入住附近飯店。

2人帶著小孩逛夜市、玩遊戲，呂購買母女穿的紅色衣物，董付錢買燒碳用品和紅繩，3人返回飯店房間，董又走出飯店買威士忌再返回房間。

當晚晚上9時許，呂、董2人各自服用從醫院取得的治療憂鬱症的安眠藥，並喝下威士忌，呂拿出安眠藥給董磨碎放進汽水中，遞給小孩飲用。

董還拿膠帶貼住門縫，待母女換上紅色衣物，點燃炭火燒炭，房間內煙霧瀰漫，企圖要用一氧化碳氣讓3人一同窒息死亡，呂則是在燒炭後寫遺書。

幸好女童認為汽水苦苦的，不願多喝，打電話給阿嬤說房間都是煙「很害怕」。家屬接獲消息立即報案，呂女弟弟、飯店人員、警消及時趕到，救出3人。

士林地院認為，董、呂2人帶著小孩自殺，犯成年人共同故意對兒童犯殺人未遂罪，董累犯，判處1年8月，呂則判1年7月緩刑5年，緩刑期間付保護管束，禁止對女童施行家暴。全案可上訴。