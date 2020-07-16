快訊

川普擬禁止中共黨員及家屬赴美旅遊 已入境者取消簽證

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

母和男友帶6歲女童綁紅線燒炭 女童求救：煙好多很害怕

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

呂姓女子因感情不被家人祝福，2018年間和董姓男友帶著年僅6歲女童入住北市士林區一家飯店，2人帶著小孩逛夜市，竟在汽水中加安眠藥，穿紅衣綁紅線、燒炭自殺，最後女童打電話給阿嬤求助，3人獲救。士林地方法院今天宣判，依成年人共同故意對兒童犯殺人未遂罪，董判處1年8月徒刑;呂判1年7月，緩刑5年。

呂女和董男交往遭雙方家人強烈反對，萌生輕生念頭，但2人認為自殺後小孩無人教養關愛，共同商議帶著小孩燒炭。2018年1月2日，呂提早到幼兒園接女兒，董騎著機車載著呂姓母女倆到車站搭車，一路轉往士林夜市，入住附近飯店。

2人帶著小孩逛夜市、玩遊戲，呂購買母女穿的紅色衣物，董付錢買燒碳用品和紅繩，3人返回飯店房間，董又走出飯店買威士忌再返回房間。

當晚晚上9時許，呂、董2人各自服用從醫院取得的治療憂鬱症的安眠藥，並喝下威士忌，呂拿出安眠藥給董磨碎放進汽水中，遞給小孩飲用。

董還拿膠帶貼住門縫，待母女換上紅色衣物，點燃炭火燒炭，房間內煙霧瀰漫，企圖要用一氧化碳氣讓3人一同窒息死亡，呂則是在燒炭後寫遺書。

幸好女童認為汽水苦苦的，不願多喝，打電話給阿嬤說房間都是煙「很害怕」。家屬接獲消息立即報案，呂女弟弟、飯店人員、警消及時趕到，救出3人。

士林地院認為，董、呂2人帶著小孩自殺，犯成年人共同故意對兒童犯殺人未遂罪，董累犯，判處1年8月，呂則判1年7月緩刑5年，緩刑期間付保護管束，禁止對女童施行家暴。全案可上訴。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

示意圖。圖 /ingimage
示意圖。圖 /ingimage

夜市 阿嬤 殺人

延伸閱讀

大韓航空董娘攻擊員工 遭判刑2年緩刑3年

賀！「TWSC 2020最佳單一麥芽威士忌」獎落台灣

台灣威士忌爭光 日本國際賽囊括前三名

友人女友混酒喝掛竟在旅館趁機性侵 男賠60萬獲緩刑

相關新聞

旅美夫妻回台確診罵翻 檢方無法證明何時染疫2人不起訴

疫情期間案384、案393為一對旅美30多年的夫妻，在美國已出現咳嗽、腹瀉症狀4月仍搭機返台，造成機組人員、乘客得隔離，...

北市府公務員涉向星聚點、多家代驗業者索賄 北檢聲押禁見

台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，被控向星聚點及多家代驗業者以護航通過安檢、助理缺薪資為由索賄。台北地檢署...

高醫男大生潑化骨水殺老翁 一審判無期二審改輕判15年

高雄醫學大學林姓男大生前年7月使用高雄文化中心涼亭，與8旬傅姓老翁爆發肢體衝突，不滿事後警方因此依社維法對他開罰，相隔1...

中醫學偏？她淚控推拿師「口水治療」 DNA結果卻大逆轉

高雄市莊姓推拿師被女客指控，前年9月底推拿整脊時，假借按壓壇中穴、心窩處等穴位，卻搓揉她左、右乳房，還猥褻濕舔她鼠蹊部。...

清廉破功？公務員索賄涉弊 柯文哲：中高階官員都沒問題

錢櫃林森店日前大火釀6死不幸，北市府加強對全台營業場所的電梯安檢，不過卻有建管處公務員從中向業者索賄，其中一人已遭羈押。...

製炸彈包裹害1男險死 高雄情侶檔賠1800萬二審改輕判

高雄鍾姓女子不滿設計公司馮姓負責人積欠1200萬不還，去年5月鍾女與戴姓男友涉自製炸彈包裹，馮一打開觸動引爆，造成全身6...

蘭嶼鄉長疑關說施壓遭爆料？鄉長駁斥：將依法追訴責任

台東蘭嶼鄉長夏曼•迦拉牧因關心一起鄉親酒駕自摔交通事故，申請空轉（空中轉診）疑關說、施壓，遭人爆料於臉書社團爆料公社。夏...

兒少隱私遮起來！那些「不該看到」的兒少社會新聞

在部分報導中，刊頭照片就是學校大門，內容更是直接揭露校名，甚至是事件的錄影畫面與擷圖，雖然或經反應與事後察覺而下架相關新聞，或者全部打上馬賽克，但也為時已晚；該看的都看了，不該揭露的資料都揭露了，亡羊補牢也抹滅不了曾經的報導。

酒駕駕照被註銷又無照駕駛撞人輕判？法官：罪名不同

王姓男子酒駕犯公共危險罪，駕照已被註銷，仍無照開車又撞傷人，依無照駕車的過失傷害罪判拘役55日，檢方認為輕判，就刑度上訴...

北市建管處人員涉收賄 游淑慧：柯文哲該吃循利寧了

錢櫃林森店4月26日發生大火釀6死，北市府下令加強電梯安檢，北市建管處卻爆出曾姓、周姓2位業務承辦員，涉利用檢查昇降設備...

縱容狗狗嚇人吠叫 飼主違反社會秩序維護法挨罰1000元

台南市吳姓女子在新營區住宅空地內圈養2、3隻中型狗看家，今年6月15日晚上7時26分狗狗從圍籬破口穿出，趨近並朝路過陳姓...

母和男友帶6歲女童綁紅線燒炭 女童求救：煙好多很害怕

呂姓女子因感情不被家人祝福，2018年間和董姓男友帶著年僅6歲女童入住北市士林區一家飯店，2人帶著小孩逛夜市，竟在汽水中...

熱門新聞

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

國道上急煞釀追撞 硬拖遊覽車運將下車打斷10顆牙判刑

影／台中港計程車落海4死 4人最後身影曝光

三峽無照闖紅燈少年1死車禍 後座稱遭警輾傷警喊冤

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。