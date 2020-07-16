新北偵查佐梁俊源Ａ走車手30萬後先落跑 高院仍判6年刑

新北市警三峽分局偵查佐梁俊源在緝捕車手李旺樹時，竟偷偷私吞30萬元贓款，警方在裡面前清點扣案款項，告知「總共是84萬6千元」，李驚呼「怎麼少了30萬？」。桃園地院在審結詐欺案後，函請桃園地檢署調查有無員警涉不法，這才揪出梁來。桃院依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判梁6年徒刑，褫奪公權1年6月；梁上訴，高等法院今駁回。

李旺樹2014年4月間擔任詐騙集團車手，他在同年月19日中午攜帶騙得的114萬6千元，想去超商提領款項，恰巧被朋友、梁俊源妻子的張姓堂弟目擊，張通報梁。

當天晚上6點多，梁俊源看到李在桃園觀音一家便利商店領取詐騙款，隨即上前逮捕，除扣到提款卡外、2萬元現鈔外，還在李的車內找到114萬6千元。梁將李押解至新坡派出所，除將李銬在派出所，2萬元款項和1張銀聯卡則放在派出所辦公桌上等候支援；這時裝有114萬6千元的黑色公事包仍放在梁的黑色賓士轎車上。

支援的警員洪文龍、蘇福春抵達，2人駕車押解李旺樹，梁獨自駕駛黑色賓士引導蒐證，後來在李旺樹使用的車輛內再扣得9張中國農業商業銀行銀聯卡。但梁趁沒人發現之際，神不知鬼不覺地Ａ走30萬元，再把剩下的錢交給洪文龍等同事帶回三峽分局，自己再藉故離去。

洪文龍等人將李旺樹押解至偵查隊辦公室，在李面前清點黑色公事包內的款項，共為84萬6千元；李旺樹聽了後直呼「怎麼少30萬？」。

高等法院認為梁俊源身為警察，應該廉潔，但他竟為了私利而侵占職務上保管的私有財物，影響國家公務員形象，事後還否認犯罪，未見悔意。