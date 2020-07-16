清廉破功？公務員索賄涉弊 柯文哲：中高階官員都沒問題

錢櫃林森店日前大火釀6死不幸，北市府加強對全台營業場所的電梯安檢，不過卻有建管處公務員從中向業者索賄，其中一人已遭羈押。對於柯市府清廉再度破功，台北市長柯文哲今天受訪表示，他已指示副市長彭振聲組專案小組全面清查，等案件調查清楚再向外界報告。

柯文哲說，他還是非常有自信，北市府中高階官員沒有問題，尤其北市府一個8萬人的團體，沒有辦法保證每一個人都沒事，但他認為，台北市還是全台灣最清廉的地方。

檢調調查，北市建管處曾姓公務員發現星聚點KTV復興店的5處貨梯，沒取得使用許可證，即透過檢查促進協會的簡姓秘書長，向業者通報申請竣工檢查費用，將1千多元虛增至3千多元，差額款項約1萬元，全數落入曾男口袋。地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分27路搜索曾男的辦公處所及約談曾男及廠商等39人，全案朝違反貪污治罪條例等方向偵辦中。

柯文哲說，北市府調查清楚之後，營業場所的電梯全面普檢、還是會普檢，該做的還是要做。至於第2任內才1年半已經第三度有局處遭到檢調搜索，柯文哲說，市府8萬人的團體，沒有辦法保證每一個人都沒事，總是有一些比較小、低階的，但柯說，他還是非常有自信，中高階的沒有問題，但低階的還在查，為什麼會有人涉弊。

至於北市政風會定期針對有疑慮的公務員提供報告，柯文哲說，他沒有看過，政風處沒有給他這個報告，柯文哲說，他已經指示彭振聲組專案小組全面清查，先調查清楚再說，並向外界報告。