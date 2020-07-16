製炸彈包裹害1男險死 高雄情侶檔賠1800萬二審改輕判

高雄鍾姓女子不滿設計公司馮姓負責人積欠1200萬不還，去年5月鍾女與戴姓男友涉自製炸彈包裹，馮一打開觸動引爆，造成全身64%2至3度灼傷、左側睪丸壞死，一審依殺人未遂罪判戴9年半、鍾女8年。上訴後達成和解，兩人共賠給馮一家3口1800萬元，高雄高分院今天改判戴7年半、鍾女5年，仍可上訴。

判決指出，鍾姓女子（43歲）不滿1200萬元債務不清償，便同意戴姓（63歲）男友提議各自準備製造爆裂物原料，包含化學物品、電池等材料，2019年5月14日在汽旅房間，用比一般市售煙火近27倍火藥量，包裝在紙盒內，且載明「高爾夫球」、「馮XX收」，當晚放到馮的設計公司大門。

隔天公司人員將包裹轉交馮姓男子，馮一打開紙盒外包裝，同時解除微動開關而通電引爆火藥，爆炸威力強到公司1樓窗框脫軌傾倒、玻璃震碎、天花板隔板部分掉落，造成馮身體約64.5%體表2至3度燒灼傷、左側睪丸壞死及多處撕裂傷等，送醫一度病危。

警方調閱監視器後當晚就逮鍾女，隔天抓到戴姓男子。一審審理時，戴辯稱「只是想要做一個類似煙火的東西，嚇嚇人，希望馮還錢」，沒預期到具有殺傷力，鍾女則否認參與本案，合議庭認定兩人為共犯，考量馮需長期坐輪椅、持續復健，依殺人未遂罪判戴9年半、鍾女8年。