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影／重機界法拉利百萬杜卡迪DUCATI噪音大 警取締開罰

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警一分局針對轄區內改裝及噪音車輛全面取締，前晚與環境保護局及監理機關共同執行「環、警、監聯合稽查專案勤務」，一晚下來總計攔查8輛不合格車輛，其中1輛是是素有重機界法拉利之稱，價值逾百萬的義大利重機「杜卡迪DUCATI」，經環保局當場檢測後，該車噪音審驗值超過管制標準5分貝，依法進行開罰。

市警一分局為維護轄內交通秩序，除不定期配合環保、監理機關共同執行「環、警、監聯合稽查」外，更於轄內各重要路段加強編排勤務，執行移動式測速照相結合「靜城專案」勤務，強力取締超速車輛，並同時針對疑似噪音車輛錄影蒐證，上傳至環保機關通報進行檢測，經統計本(109)年度1至6月，警方總計取締違規超速案件3543件，另通報噪音車輛28件。

暑假期間，警方加強整頓交通，市警一分局員警於本月14日執勤時，發現有輛外型亮眼的紅色重機，於攔檢站前呼嘯而過，引擎的音浪巨響，吸引路人的目光。

員警見狀立刻驅車前往攔查，將其帶回攔檢站進行檢測。原來該車是素有重機界法拉利之稱，價值逾百萬的義大利重機「杜卡迪DUCATI」，經環保局當場檢測後，該車噪音審驗值超過管制標準5分貝，依法進行開罰。

警方呼籲駕駛朋友，尤其暑假期間，青少年出遊，應遵守交通法規，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等，以免影響車體結構，造成自身及他人的交通安全。警方將持續透過編排交通稽查、路檢勤務等各項勤務，針對危險駕車、超速行駛及改裝車輛等違規行為加強稽查取締，力求轄內交通安全與順暢，給大家一個安寧安全的居住環境。

台中市警一分局針對轄區內改裝及噪音車輛全面取締，攔查8輛不合格車輛，其中1輛是是素有重機界法拉利之稱，價值逾百萬的義大利重機「杜卡迪DUCATI」，噪音審驗值超過管制標準5分貝，依法進行開罰。圖／警方提供
台中市警一分局針對轄區內改裝及噪音車輛全面取締，攔查8輛不合格車輛，其中1輛是是素有重機界法拉利之稱，價值逾百萬的義大利重機「杜卡迪DUCATI」，噪音審驗值超過管制標準5分貝，依法進行開罰。圖／警方提供
台中市警一分局針對轄區內改裝及噪音車輛全面取締，攔查8輛不合格車輛，其中1輛是是素有重機界法拉利之稱，價值逾百萬的義大利重機「杜卡迪DUCATI」，噪音審驗值超過管制標準5分貝，依法進行開罰。圖／警方提供
台中市警一分局針對轄區內改裝及噪音車輛全面取締，攔查8輛不合格車輛，其中1輛是是素有重機界法拉利之稱，價值逾百萬的義大利重機「杜卡迪DUCATI」，噪音審驗值超過管制標準5分貝，依法進行開罰。圖／警方提供

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