旅美夫妻回台確診罵翻 檢方無法證明何時染疫2人不起訴

疫情期間案384、案393為一對旅美30多年的夫妻，在美國已出現咳嗽、腹瀉症狀4月仍搭機返台，造成機組人員、乘客得隔離，且妻子無健保引發爭議，台灣高等檢察署更大動作指示桃園地檢調查，但桃檢認定，無法證明夫妻在美國已確診，2人入境也誠實申報，偵結予以2人不起訴處分。

旅美夫妻確診一案引發國人憂心，認為恐成防疫破口，高檢署4月17日發布新聞稿指出，4月16日指示桃園地檢啟動「防疫處理小組」，查明是否涉有刑責或違反行政規定；當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，若發現隱匿或觸法就會移送司法調查。

桃園地檢指出，案384、案393在美登機前有無經醫師認定確診，經向美國司法部國際事務辦公室依司法互助請求協助查明，美方則表示需提供2人在美接受診治或採檢的醫療機構名稱或地區資訊，但2人偵訊時表示沒在美國就醫、採檢，所以以除了2人供述外無其他資訊可提供回覆美方。

檢方說，美方雖正式函覆我方，但表示因「資訊不足，無法查覆」，所以本案雖透過司法互助管道，仍查不到相關事證，加上夫妻也否認在美國就醫確診，難以認定2人登機返國前就是確診，或疑似病例。

檢方表示，2人雖在入境前有咳嗽、腹瀉症狀，但入境桃機均有誠實申報，並配合相關採檢、集中檢疫，以及住院隔離治療及接受疫調，符合衛福部疾管署規範，也查無有不遵守衛生機關指示，而有傳染他人之虞。

檢方並傳訊當時飛機公服員、附近乘客，發現夫妻搭乘飛機過程，除短暫吃東西時外均有戴口罩，案393於下機通關時還自備雨衣、手套，並無暴露、散布附有傳染病菌之用品或廢棄物之行為，與刑法192條散布傳染病菌罪不合。