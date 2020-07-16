女闖紅燈不滿被開紅單 罵警「菜鳥」揮拳要罰5萬4

嘉義市李姓女子日前騎車闖紅燈被員警攔查、開罰，李女辱罵員警「菜鳥警察」等語，警方以李公然侮辱、欲以現行犯逮捕，李女又揮拳、腳踢員警受傷，案經檢察官偵查後聲請簡易判決，依侮辱公務員罪及妨害公務執行，合併判處李女拘役54日，若易科罰金要罰5萬4000元。

簡易判決書指出，40歲李女5月29日凌晨，騎機車行經嘉市友孝路左轉中興路口時，因闖紅燈、行車不穩被嘉義市警局一分局北興派出所員警攔查，認定她闖紅燈依法舉發開單。

李女被員警開罰心生不滿，用閩南語表示，「寫較緊啦，恁爸趕時間」，「恁上班都在摸魚」，「菜鳥警察」，「你菜鳥啊」； 員警告知李女涉犯侮辱公務員罪，要將她帶回派出所，李竟揮拳毆警再以手指抓傷員警手臂，還以腳踢傷員警，導致李姓和陳姓員警多處挫傷，最後仍將李女帶回派出所偵訊。

檢察官偵查認定，李女不能理性控制情緒，又用不雅言詞侮辱員警，還用強暴方式抗拒逮捕，對員警尊嚴造成負面影響，雖然事後有透過調解委員會調解，並填補員警所受損害，但犯行明確聲請簡易判決。