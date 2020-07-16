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高醫男大生潑化骨水殺老翁 一審判無期二審改輕判15年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄醫學大學林姓男大生前年7月使用高雄文化中心涼亭，與8旬傅姓老翁爆發肢體衝突，不滿事後警方因此依社維法對他開罰，相隔1個多月再到涼亭，涉持電擊棒襲擊、潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，害老翁身體35%化學性燒灼傷不治。一審判他無期徒刑，上訴後高雄高分院今改輕判15年，全案仍可上訴。

二審合議庭考量，20歲林姓男大生長期飽受持續性憂鬱症，有邊緣性人格障礙，且老翁家屬提民事求償獲判賠235萬75元，他都已繳清，等同達成和解，減輕改判。

判決指出，2018年7月7日上午近10點，林姓學生在高雄市立文化中心內的涼亭練習火舞，當時也在場的80歲傅姓老翁見狀，認為火舞道具恐傷到其他民眾，要求移往別處，兩人因此發生拉扯衝突，導致傅摔倒2次、後腦杓撞到地面流血；警方獲報到場，依違反社維法「加暴行於人」將林送辦裁罰3000元。

不料同年8月20日林姓學生收到社維法裁罰通知書，誤以為傅姓老翁對他追究提告，心生不滿，氣憤難耐，隔天上午11點半許，林再度到文化中心靠近和平路的東側涼亭，一見傅姓老翁，就持電擊棒攻擊後腦杓，再用氫氟酸潑灑頭、後腦杓及身體等，他自己也因傅用手撥開而被氫氟酸噴濺到腳部，趕緊到公廁清洗後逃逸，之後自行就醫。

身受重傷的傅翁倒在和平一路路邊，11點47分民眾發現報案，送醫急救仍因身體35%化學性燒灼傷不治；警方向目擊者訪查後，同年9月5日9點多到林姓男大生家中搜索，扣得1瓶硫酸、1支電擊棒，還有1張化學材料行的發票，顯示購入氫氟酸、硫酸各1瓶。

林一審審理時承認是被裁罰而不滿，對老翁報復性攻擊，但他否認意圖殺人，以為老翁無大礙，事後上網搜尋才知氫氟酸經鈣反應後會致死，委任律師也替他辯稱，應犯傷害致死罪，不過一審認為他不適用任何減刑，判無期徒刑。

高醫林姓男大生涉對傅姓老翁潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，害老翁身體35%化學性燒灼傷不治。記者林伯驊／翻攝
高醫林姓男大生涉對傅姓老翁潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，害老翁身體35%化學性燒灼傷不治。記者林伯驊／翻攝

老翁 憂鬱症 殺人

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