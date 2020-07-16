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台南市警新化分局派出所員警酒駕撞計程車 法院判刑3月

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市中西區成功路與西華南街口6月2日凌晨3時發生一起車禍，轎車攔腰撞上計程車，車上女乘客受傷，肇事車輛駕駛卻不見蹤影，事後又搭計程車返回現場，經查是新化警分局某派出所員警酒後肇事，酒精濃度每公升達0.46毫克，台南地院認他犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，判刑3月，可上訴。

檢警調查，該員警6月1日深夜11時許起，在台南市區餐飲店內飲酒，迄翌日2時許止飲畢，仍駕駛轎車上路。行經中西區成功路與西華南街交岔路口時，不慎與陳姓司機所駕計程車發生碰撞。經警據報前往處理，6時10分對他酒測，酒精濃度超標，依違反公共危險罪送辦。

案發後，市警局立即開鍘，當事人調整服務地區並依規定記大過一次，至次涉及酒駕肇事部分，另依照刑法公共危險罪究辦，待司法判決後再擬議行政責任。

檢方認為，他前因公務員洩露國防以外秘密等案件，經台南地院判刑10月確定，甫於今年4月1日易科罰金執行完畢，認他5年內故意再犯有期徒刑以上本罪，為累犯，建請法官加重其刑。

台南地院認為，被告前案所為，與本案罪質不相同，審酌累犯規定欲維護法益重要性、防止侵害可能性及事後矯正行為人必要性，綜合斟酌各項情狀，並無加重其刑的必要。

台南地院審酌，被告明知酒精成分對人的意識、控制能力具有不良影響，超量飲酒後會導致對周遭事務的辨識及反應能力較平常狀況薄弱，因而酒後駕車在道路上行駛，對一般往來的公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟仍酒後駕駛自小客車，後因發生交通事故，經警到場處理測得呼氣酒精濃度達每公升0.46毫克，漠視自己及公眾行的安全等一切情狀，處3月徒刑，可易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新化警分局某派出所員警6月2日放假到市區喝酒肇事，行經中西區成功路與西華南街路口時，不慎與計程車發生碰撞，經警據報處理，抓到自己人酒駕肇事。記者邵心杰／翻攝
新化警分局某派出所員警6月2日放假到市區喝酒肇事，行經中西區成功路與西華南街路口時，不慎與計程車發生碰撞，經警據報處理，抓到自己人酒駕肇事。記者邵心杰／翻攝

酒精 計程車 事故

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