一律禁止帶原子筆進入候訊室 受刑人告贏台北地檢署！

因販毒等案件入獄服刑的男子謝清彥，去年被借提至台北地檢署訊問，不滿法警禁止他帶原子筆進候訊室，認為北檢一律禁止收容人帶原子筆違法，提行政訴訟；台北地方法院認定北檢做法不符比例原則，判北檢敗訴，可上訴。

台北地檢署去年8月1日因偵辦案件需要，借提謝清彥到庭訊問，但法警以謝曾經有脫逃意圖，並評估現場狀況，暫時保管謝的原子筆，謝不服提申訴遭駁回，他再提行政訴訟。

謝清彥主張，他沒有脫逃意圖，但北檢卻一律禁止收容人帶原子筆進候訊室，逾越司法院釋字755號解釋，侵害憲法保障他的基本權利，影響他當天訴訟攻防權利，明顯違法，並要求北檢賠償1元。

北檢抗辯，近年來各監所多次發生受刑人拿原子筆攻擊的案件，且檢方法警被桃園監獄管理員告知謝有脫逃意圖，加上原子筆尖銳有潛在危險性，基於安全維護考量，才暫時保管原子筆，屬於法警執勤必要、正當行為，並無違法。

法官認為，雖檢方以各地監所受刑人持原子筆攻擊的案例，但地點多為監獄舍房，也多為獄友間的糾紛引起，無關候訊室的安全；再者，檢方一律將原子筆視為「危險物品」，禁止攜帶入候訊室，違反比例原則。

判決指出，檢方稱謝曾經有逃脫意圖，但根據桃園監獄管理員、北檢法警證述，並調閱謝曾入監服刑的監所，均看不出謝有脫逃紀錄，和檢方說法不符。