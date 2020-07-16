北市府公務員涉向星聚點、多家代驗業者索賄 北檢聲押禁見

台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，被控向星聚點及多家代驗業者以護航通過安檢、助理缺薪資為由索賄。台北地檢署昨傳喚曾男等39人到案說明，漏夜偵訊後，認定曾男涉貪汙罪嫌重大，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

今年4月26日，北市錢櫃林森店發生大火，不幸釀6死，北市府下令嚴查電梯安全。檢調獲報，5月間，曾男發現KTV星聚點復興店5部菜梯無使用許可證，輾轉向業者浮報申請竣工檢查費用。

原本每部菜梯費用1千多元，卻向業者收3千多元，每部菜梯溢價2000元，等同於5部菜梯共收取1萬元「回扣」放入私人口袋。事後，曾男在未獲全部區分所有權人同意下，讓業者取得核發許可證。

此外，2017年間新聞報導電梯檢查不實，檢查單位以同一部電梯照片，混充為其他電梯照片檢驗過關。曾男便利用職務之便查詢，發現北市家樂福桂林店昇降設備檢查照片有異，便暗示電梯公司與代驗的台灣停車設備暨昇降設備安全協會「要處理一下」獲得賄款8萬元。

檢調初估，曾男上述兩件事共收賄9萬元，另以聘請私人助理為由按月向3家受託代驗的廠商收取4萬5000元，每家按月出1萬5000元。

曾的職務代理人、負責承辦機械停車設備的周宗錡工程員，也以同樣理由按月向2家昇降設備廠商收取9000元，每家按月給付4500元。曾、周兩人向廠商取款後，部分款項交給同聘的私人助理劉書豪，其餘朋分花用。