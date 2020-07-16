蘭嶼鄉長疑關說施壓遭爆料？鄉長駁斥：將依法追訴責任

台東蘭嶼鄉長夏曼•迦拉牧因關心一起鄉親酒駕自摔交通事故，申請空轉（空中轉診）疑關說、施壓，遭人爆料於臉書社團爆料公社。夏曼•迦拉牧對此嚴詞否認，對於有心人士之作為也嚴加譴責，並且也會依法追訴責任。

爆料公社貼文指出，7月10日晚上7點多一位謝姓病人因酒駕自摔送入衛生所，經診斷為左側鎖骨肋骨斷裂、四隻多處擦傷以及下巴一公分撕裂傷。

病人生命徵象穩定，昏迷指數滿分，酒醉狀態。本是一起普通的車禍案件，病人為蘭嶼鄉鄉長太太的哥哥。就因為這樣，酒駕造成的公共危險罪就當沒這回事，甚至連酒測都省略。

蘭嶼衛生所醫師與家屬病解，將於隔天早上民航機急轉診至台東馬偕醫院做後續處理。這時鄉長詢問難道不能直升機空轉後送嗎？醫師與之解釋空轉有其條件，病人並不符合。

當晚約晚間10:46分，衛福部致電衛生所表示鄉長致電給立委，衛福部照護司，要求空轉後送。所以在晚間11時左右全蘭嶼衛生所的醫護人員著裝下樓，申請一個不符合空轉後送的病人給鄉長看。

結果鄉長大人居然離開衛生所並再度致電給立委伍麗華。所以空審中心醫師，衛生所同仁以及空轉後送的後勤人員全部待命等待。

請家屬把鄉長請回衛生所後，鄉長居然一進衛生所又沒帶口罩，護理人員請他戴口罩還被念沒禮貌？

一進來就不管後送三方視訊在等他，直指衛生所說他施壓，他完全尊重醫師判斷啊。並且未經允許ㄧ開始就對著所有人錄音。並表示他都有錄音存證，指著別人的鼻子說著大家的不是，鬧到半夜12點，結論空轉立即被駁回。

那請問私下對所長談話，酒駕不用酒測？ （隔天病人抽血酒測值高達167mg/dl) ，再者鄉公所公務員酒駕逃避酒測已不是第一次！

不符合空轉卻致電立委、衛福部要求空轉？ 這都不是施壓那什麼是施壓？甚至還狡辯因為病解醫師態度不佳所以打給立委詢問？空轉條件都公開貼在牆上的好嗎！空轉是給離島急重症病患使用的，不是給你拿來耍官威用的！都忘記2018年黑鷹墜機的教訓了？一般人急轉診都要不到，鄉長家屬就都可以？特權耍的也太明目張膽。

夏曼•迦拉牧今早發聲明如下：

一、患者經醫師檢視，四根肋骨斷裂及肩甲骨斷裂，痛苦難奈，經家屬一再請求，請求本人協助，身為鄉長，只要有鄉民請求，本人皆秉持過往原則，予以地方首長關心協助。 二、因對於空勤後送流程的不熟悉，故有聯繫立委協助，了解空勤後送流程，此亦有電話錄音證明(2:38秒)，過程中，本人僅是以鄉民需要以及家屬擔心詢問，在台灣本島畢竟有比較好的醫療照護，委員亦回覆會協助詢問。 三、經詢問後，必須依照後送流程，三方彙整後，依照規定符合才能後送，但經評估後，依然未達標準，且衛生所也告知要帶早上再送至台東就醫治療，故家屬也依照相關的規定評估，於早上再送至台東馬偕醫院治療，足可證都是依照規定執行，毫無施壓情事，有心人士惡意指控，明顯和事實不符。 四、又指控本人私下對話，酒駕不用酒測？卻又提不出證據，全為臆測和抹黑栽贓之詞，因本人從未要求不用酒測，另現行酒駕的酒測規定，並非只有單一用嘴吹測酒測值，還有抽血亦可測得酒測值，且由爆料資料，即可證明是有抽血測酒測值，足證該鄉民依然有違反酒駕規定和涉及公共危險罪之虞，也再次證明該爆料與事實不符，且無證據胡亂指控。 五、從爆料所提供之資訊，皆為片面單方自訴之內容，且皆未提出本人施壓之證據，足可證明是有心人士故意抹黑之言論。另外依照個資法之規定，有關於個人之病歷及病情，未經當事人同意，是不得公開，然未經當事人同意，及單方片面公開個人資訊，以及違反病人隱私權的作為，又豈是應有之行徑，公務資訊這樣子違反法律規定，才是濫用職權之行徑，相關單位是否應該立即查處，保護病人隱私，避免未來再被有心人士濫用，毀損他人名譽。 最後本人再次慎重聲明，依鄉民需要給予協助，並且也依照專業評估之規定，未使用空勤後送機制後送病人，也絕無濫用職權之事實，並且對於不實爆料內容，毀謗本人名譽，也會依照法律程序，報警處理，查明事實真相，還本人一個公道，並遏止不實爆料之惡行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康