妻發現老公傳裸照給小三 通訊軟體還有親密對話求償

少婦小蘋（化名）見丈夫阿雄傳裸照給陳女，還發現丈夫在陳女家過夜，請求阿雄與陳女連帶賠償，陳女辯稱與他僅止於好友階段，非男女朋友關係，二審查出陳女多次傳送「嗯愛愛愛愛愛你」，他回傳「好親親親親親妳」，兩人以老公、老婆互稱，難稱未有男女私情。台中高分院判決兩人連帶賠償小蘋新台幣20萬元。不得上訴。

小蘋與阿雄結婚18年，婚後育有一子一女，卻於2018年5月間發現丈夫與陳女共同出遊的親密合照，且2人於通訊軟體LINE上互以老公老婆、寶貝相稱，並互有親密對話，丈夫甚傳送裸照給陳女，另丈夫的機車於深夜仍停放在陳女住家自小客車旁，足證丈夫在陳女家中過夜，因此請求損害賠償。

陳女辯稱她與阿雄是同公司員工，因而有業務往來，然任職分店，不知任職總店阿雄個人背景，阿雄對她展開猛烈追求，並表示「要去參加單身聯誼活動」、「父母不在，與兄姊同住」，致她誤信他單身。

至於小蘋所指裸照是阿雄自行傳送予她，她並未回傳不雅照片；因她既認阿雄為未婚，與他出遊自屬正常之交友範圍，未有逾矩之處；另外，阿雄至她家家過夜一事，當天尚有她的兄、嫂等人在家，屬一般聚會，阿雄亦於晚間11時離開，並無過夜。

合議庭勘驗兩人對話，陳女多次傳送「嗯愛愛愛愛愛你」、「愛你」、「嗯好好愛你」予阿雄，難稱非在示愛，而阿雄亦以「好親親親親親妳」、「我收到囉開心對妳愛不完」、「我也愛妳」及愛心貼圖回應，兩心交融之情可見。

陳女又向阿雄稱「我順道幫你買了晚餐」，經他回以「吃妳買的晚餐高興都來不及了只不過」、「俺的心可以收留嗎」，陳女隨即應稱「收留你的心？我高興都來不及了，只不過已經有主的我不敢哈！怕被打！」，除見她當時已有為他準備晚餐、並不避諱地回應阿雄的言語挑逗等逾越一般男女社交界線之不尋常舉動外。