監院建請考量法官退養金 法務部司法院將研處

監察院調查報告指法官退養金可達現職月俸98%，建請衡平考量。法務部長蔡清祥今晚說，將待收到監院正式調查報告後，再會同相關機關研處。

司法院祕書長林輝煌表示，目前還沒收到監察院的調查報告，待收到調查報告後，再予回應。

針對「司法院創立法官退養制度，就辦理自願退休法官，支給相當在職法官之俸給，是否悖離或逾越職業法官保障制度之真意」等狀況，監察院今天通過監委仉桂美、劉德勳、包宗和所提調查報告，函請司法院、法務部、銓敘部參處。

監察院指出，現行法官退養金制度以加給自願退休法官最高140%月退休金的退養金，使退休所得最高達同俸級現職法官每月俸給的98%，相較公教人員退休所得替代率僅45%至62.5%，建請斟酌國家財政負擔，做整體合理衡平的考量。