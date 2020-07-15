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受刑人假釋新制增迴避條款 興訟地院受理

中央社 / 台北15日電

法務部矯正署修正「受刑人假釋實施辦法」，今天發布生效，矯正署指出，增訂審查委員迴避條款，受刑人可陳述意見，若假釋遭駁回打行政訴訟，改由地院受理裁判費僅1000元。

矯正署副署長、發言人周輝煌指出，「受刑人假釋實施辦法」新法，對於累進處遇要件放寬、針對假釋審查委員會委員增訂迴避條款，給受刑人陳述意見權益，且受刑人若假釋遭駁回，可以聲請調閱抄錄相關駁回理由及資料。

周輝煌強調，以前受刑人假釋遭駁回，可向行政院提起訴願救濟，訴願遭駁回，可再向高等行政法院提起行政訴訟，裁判費為新台幣4000元；但新法改為復審制度，受刑人假釋遭駁回，可向法務部提起復審救濟，若仍遭駁回，是向各地方法院提起行政訴訟，裁判費為1000元，這將使訴訟程序更迅速便捷之外，也考量受刑人在監較沒錢，給予裁判費一半優惠（一般民眾裁判費2000元）。

法務部發布新聞稿指出，「羈押法」及「監獄行刑法」歷經行政院召開25次修法審查會議，分別於民國108年12月10日及17日三讀通過，並於今年1月15日修正公布。

法務部因應母法修正，立即啟動修訂主責32案相關授權子法（其中31個子法由矯正署主政，1個子法由法務部檢察司主政），邀集民間團體及相關學者專家共召開57場審查會議。

這次32案授權子法中，「羈押法施行細則」及「受刑人教育實施辦法」2案因分別涉及司法院及教育部業管，需另案會辦後再行發布，因此，今天發布生效的授權子法共計30案，包括「監獄行刑法施行細則」、「受刑人假釋實施辦法」、「監獄及看守所外部視察小組實施辦法」、「執行死刑規則」等。

法務部指出，這次修法及相關授權子法的修訂，期許藉由完善法規讓矯正體系更透明與現代化，強化收容人的權益及提升收容人復歸社會的效能，具體貫徹人權立國宗旨，並實踐民眾對司法改革的期待。

受刑人 假釋 法務部

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