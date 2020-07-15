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台開內線交易更五審 趙玉柱聲請傳喚證人

中央社 / 台北15日電

纏訟多年的台開內線交易案，台灣高等法院更五審今天開庭，前總統陳水扁女婿趙建銘及其父趙玉柱出庭，趙玉柱聲請傳喚友人作證，但檢方表示反對。趙建銘身型較上次開庭消瘦。

趙玉柱在庭上表示，聲請傳喚、曾接受調查局詢問的友人簡鴻文作證，但檢察官當庭反對表示，如果簡鴻文的身分至為重要，怎會過了15年才聲請傳喚？

法官庭末諭知，是否傳喚證人，合議庭之後會評議，本件8月間進行言詞辯論。

全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐。趙建銘餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

台北地檢署95年7月提起公訴，經最高法院四度撤銷發回，高院107年3月20日做出更四審判決，並依刑事妥速審判法規定，減輕趙建銘等4人刑度，趙建銘判刑3年，趙玉柱2年6月，游世一2年，蘇德建2年並緩刑5年。

案經上訴，最高法院認為，本案趙建銘所知悉的消息是否構成重大消息、內線交易犯罪所得計算方式、趙玉柱與游世一是否構成共犯都有釐清必要，108年6月底發回更審。

台灣高等法院更五審今天開庭，被告趙玉柱、趙建銘、蘇德建、游世一均出庭。趙建銘身型較上次（去年10月底）開庭時，更為消瘦。

趙建銘 台灣高等法院 內線交易

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