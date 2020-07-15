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雄檢分案唐榮採購涉弊案 犯這條最重判7年以上
總統府秘書長蘇嘉全的外甥、唐榮總經理張仲傑，遭指涉弊案，高檢署指出本月9日就已剪報研議，並傳真高雄地檢署辦理。對此雄檢今天證實，昨天已接獲函文，並分「他字」案，案由為違反證券交易法，檢肅黑金組檢察官陳永盛將指揮調查局依法究辦，但偵查具體作為不便公開。
立院國民黨團8日指唐榮鐵公司遭經濟部調查4件弊案，包括制服、員工旅遊等採購案疑都由自家親人承包，並收回扣，他卻未遭懲處、未移送；爆出此事後，張仲傑請辭獲准，盼終結栽贓。
廉政單位初步了解，唐榮鐵公司雖有官股，但未過半，現也沒有政風人員派駐，廉政署南調組擬委請經濟部政風處聯繫經濟部國營事業委員會，看是否有相關初步清查的案情。
據指，檢調將釐清各個採購標案是否符合相關程序規範，若涉及刑事不法，最可能構成的恐是證券交易法171條1項3款，「違背其職務之行為或侵占公司資產，致公司遭受損害達500萬元」可處3年以上10年以下徒刑，得併科1000萬至2億元不等罰金，若不法金額超過1億，可加重處7年以上、併科罰金2500萬至5億元。不過若不法金額低於500萬，仍能以一般侵占罪論處。
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