中科三期七星農場二階環評 律師：漏未評估致癌風險

環保署前年6月間通過中科三期七星農場二階環評審查，結束歷經12年的環評案。后里老農民代表許金水等5人主張二階環評作成過程有瑕疵而提告撤銷處分，台北高等行政法院今下午首度開庭，環保署委任律師期盼是否有訴訟外解決可能性。

中科三期律師團召集人邱瑛琦表示，中科三期環評忽略本案將剝奪農民已經缺乏的用水，而未評估農業用水影響；也忽略后里居民受污染源包圍、癌症與致死率高於全台中、全國，而未完整評估危害性化學物質的健康風險，是后里農民第三度提告主因。

邱指出，后里農民全年皆須輪灌，5天半才灌溉一次，一次8小時，枯水期灌溉出水量小，末端農田常常無法浸透，農業用水相當不足。92年時，「士林堰」建造完畢，統一把大安溪水源攔截撥水至鯉魚堰供水給中科園區等工業使用，剩餘水才進入后里圳給農民灌溉。

農民用水已因士林堰攔水而不足，七星園區又要從中取水2萬千噸、不足可再追加調度農水1萬千噸。環評書稱「先滿足既有農田灌溉需求再供應園區所需」，卻未調查評估農民需要多少灌溉用水，亦未揭露農民目前灌溉用水不足，因此質疑環評書是在什麼基礎上，承諾「先滿足農田、不影響農業」？

中科三期律師團許文懷指出，后里地區有多重汙染源，民國91年起后里居民肝癌、胃癌、乳房癌發生率高於全國平均1.5至4倍；心血管疾病、腦血管疾病、慢性肝炎與肝硬化、慢性下呼吸道疾病、癌症與全因素死亡率也全高於台中其他行政區，但環評書對於后里地區既存的污染源 以及既存較高的癌症與死亡率皆未考量。

許認為，環評針對危害性化學物質的排放預估也大有問題，僅計算環評當時已營運的友達光電煙道取樣推估排放量，對園區其他未出租的廠商面積，以及環評評估規範要求包含「意外洩漏可能產生的排放量」皆未推估。

對於致癌物質的風險評估明顯疏漏，致癌物質「4-甲基-2戊酮」、「異丙苯」、「α-甲基苯乙烯」，逕以找不到致癌斜率數值，未照評估規範要求如無致癌斜率數值，應參考相類似化合物毒性參數進行評估。

許指出，環評書用各種方法「降低」七星園區的危害性化學物質排放量、數值及其影響，推導出終身致癌風險尚在「可容許的範圍內」。中科三期剝奪農民生存所需用水、留下致癌風險，是一件「不可容許」的事情。

環保署律師希望能讓中科參加訴訟，並表達本案可否有訴訟外解決可能性。他說，針對農業用水，委員會綜合參酌農田水利會等人建議作出審查結論，且有要求超過水量要依法作調查報告，也將農民納入監督小組，權衡多元價值後的判斷結果。

律師表示，至於健康風險，開發單位說明沒評估不構成影響的理由。庭末，受命法官鍾啟煒諭知改訂8月26日下午3點20分續行審理。