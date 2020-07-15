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中科三期七星農場二階環評 后里農民痛批排擠農業用水

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

環保署前年6月間通過中科三期七星農場二階環評審查，結束歷經12年的環評案。不過后里老農民代表許金水等5人主張二階環評作成過程有瑕疵而提告撤銷處分，農民們與環團今開記者會批評中科排擠農業用水、影響健康，承諾一再跳票。

「七星農場開發計畫」已提出10多年，2006年有條件通過環評審查後，中科管理局逐步開發，台中后里居民提出行政爭訟，最後中科管理局同意進入二階環評審查，開發案也在2017年底通過初審會議、隔年3月送進環評大會審查。

2018年6月13日，環評大會決議，中科用水量依經濟部水利署現地訪查意見核減至每日4.3萬噸，除已獲自來水公司同意由既有供水系統供應的2.5萬噸外，其餘1.8萬噸用水應落實台中農田水利會準則「在不影響農業生產及農民既有灌溉需求情況下為前提，以加強灌溉管理所結餘農業用水調用該園區使用」，全案通過環評。

后里農民再次提起撤銷環境影響評估訴訟，主張環評過程仍引發「邊營運邊環評」、「未評估農民用水影響」，未評估「 4-甲基-2-戊酮」、「異丙苯」、「α-甲基苯乙烯」等危害性化學物質，以及「未將全區納入健康風險評估」等違法爭議，並已造成當地農業用水及居民健康影響。

許金水表示，他做農幾十年很清楚，自從中科來了以後，高灘地的稻作灌溉用水變得特別缺乏，中科的承諾一再跳票讓農民無法接受。

花農陳欽全說，中科跟水利會簽訂第三期裏作（冬季枯旱期雜作）水權調撥，第三期剛好是后里地區揚名國際的高經濟花卉最需要用水的時節，對農民來說影響極大。

馬鈴薯農廖明田強調，后里是高經濟作物馬鈴薯的重要產地，本土洋芋片的原料主要供應地，卻面臨用水嚴重不足的問題，中科導致的用水排擠問題到現在無誠意解決。

廖指出，既有污染源已經超過環境負荷，中科導致的健康風險也尚未釐清，現在又要進駐新的廠商，做新的健康風險評估，表示先前的健康風險評估根本不夠。

后里區公館里里長馮詠淮以自身罹癌經驗說明，30年來不曾抽菸，卻在2018年健康檢查赫然發現得肺腺癌。中科對於新增加廠商的製程跟化學物質至今都尚未掌握，居民對於既有污染源的健康風險始終抱持懷疑。

環團及后里老農民代表許金水（黃衣者）等5人主張二階環評作成過程有瑕疵而提告撤銷處分。記者賴佩璇／攝影。
環團及后里老農民代表許金水（黃衣者）等5人主張二階環評作成過程有瑕疵而提告撤銷處分。記者賴佩璇／攝影。

環評 農民

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