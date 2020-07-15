三井宴15年…趙建銘精瘦出庭 趙玉柱：一切都很好

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，台灣高等法院更四審指趙「以權謀錢」、危害股票交易秩序，依速審法輕判3年徒刑；高檢署上訴，最高法院撤銷、發回。高院更五審今開庭，趙玉柱聲請傳友人簡鴻文作證，檢察官質疑「如果人證重要，怎麼會15年後才聲請？」法官定8月20日審結，並提醒檢、辯「精彩論述比長篇大論有意義」。

趙建銘這兩次出庭時，身形一次比一次精瘦，趙玉柱表示，兒子身體狀況很好，「一切都很好」。

最高法院去年6月以四大理由發回更審，其中一個理由是「原判決以『分割適用法』以重大消息公開後10個營業日收盤成交價，來計算犯罪所得...依照修正後證券交易法，應該以重大消息公開18小時後最近的交易日每股成交均價額，來計算犯罪所得。」

更五審去年10月30日開庭時，蘇德建表示趙玉柱、游世一、蔡清文都是為了自己的利益而個別投資，自負盈虧，無意思聯絡，不正利得也沒朋分。游世一澄清買台開股票的目的是當董事長，用專業參與台開的經營價值，不是要短線進出，況且在三井宴上只問一句「台開會不會倒？」，想要永續經營。游還說，蔡清文不但拿了他300萬，買了股票還3天就賣，直到台開案遭偵查，他才知道蔡賣股。

趙建銘說，台開的股票不是他決定要買的，他只知道彰銀要賣台開的股票，張數、三井宴都是蔡清文所安排，單純只想「吃好料」，父親也不知道他參加三井宴。辯護律師張簡勵如說，彰銀曾是台開的監察人，台開內部困難重重，卻釣到趙玉柱等3條大魚，趙建銘沒買股，所謂的「傳遞消息」頂多是講「這個董事長人不錯」，何來重大訊息可言。

高院今更新審理，法官詢問被告對2006年10月23日的勘驗筆錄、台灣證交所函覆成交均價與價差有無意見？被告律師團表示對客觀事實不爭執，但認為無法證明被告知悉重訊內容與價差的關聯性。

趙玉柱希望傳曾接受調查局詢問的友人簡鴻文作證，但檢察官當庭反對，認為本案相關事實明確，且從調查局筆錄就可知簡與待證事實沒有關係。檢方質疑，如果簡鴻文的身分至為重要，怎會過了15年才聲請傳喚？法官表示是否傳喚將由合議庭評議。