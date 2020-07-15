快訊

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

下班課注意！雨區擴大 六縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三井宴15年…趙建銘精瘦出庭 趙玉柱：一切都很好

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，台灣高等法院更四審指趙「以權謀錢」、危害股票交易秩序，依速審法輕判3年徒刑；高檢署上訴，最高法院撤銷、發回。高院更五審今開庭，趙玉柱聲請傳友人簡鴻文作證，檢察官質疑「如果人證重要，怎麼會15年後才聲請？」法官定8月20日審結，並提醒檢、辯「精彩論述比長篇大論有意義」。

趙建銘這兩次出庭時，身形一次比一次精瘦，趙玉柱表示，兒子身體狀況很好，「一切都很好」。

最高法院去年6月以四大理由發回更審，其中一個理由是「原判決以『分割適用法』以重大消息公開後10個營業日收盤成交價，來計算犯罪所得...依照修正後證券交易法，應該以重大消息公開18小時後最近的交易日每股成交均價額，來計算犯罪所得。」

更五審去年10月30日開庭時，蘇德建表示趙玉柱、游世一、蔡清文都是為了自己的利益而個別投資，自負盈虧，無意思聯絡，不正利得也沒朋分。游世一澄清買台開股票的目的是當董事長，用專業參與台開的經營價值，不是要短線進出，況且在三井宴上只問一句「台開會不會倒？」，想要永續經營。游還說，蔡清文不但拿了他300萬，買了股票還3天就賣，直到台開案遭偵查，他才知道蔡賣股。

趙建銘說，台開的股票不是他決定要買的，他只知道彰銀要賣台開的股票，張數、三井宴都是蔡清文所安排，單純只想「吃好料」，父親也不知道他參加三井宴。辯護律師張簡勵如說，彰銀曾是台開的監察人，台開內部困難重重，卻釣到趙玉柱等3條大魚，趙建銘沒買股，所謂的「傳遞消息」頂多是講「這個董事長人不錯」，何來重大訊息可言。

高院今更新審理，法官詢問被告對2006年10月23日的勘驗筆錄、台灣證交所函覆成交均價與價差有無意見？被告律師團表示對客觀事實不爭執，但認為無法證明被告知悉重訊內容與價差的關聯性。

趙玉柱希望傳曾接受調查局詢問的友人簡鴻文作證，但檢察官當庭反對，認為本案相關事實明確，且從調查局筆錄就可知簡與待證事實沒有關係。檢方質疑，如果簡鴻文的身分至為重要，怎會過了15年才聲請傳喚？法官表示是否傳喚將由合議庭評議。

此外，檢察官再度質疑最高法院發回意旨，批評為何要採實務上沒確定判決的「特殊獲利或避損機會」說。檢察官指出，最高法院歷年來都認為應採實際所得、擬制所得來計算犯罪所得，實際所得指的是以賣出的價格來計算，擬制所得則是以證交法第157條之1第3項關於民事賠償的計算方法；刑法沒收新制採總額說，檢方認為不用扣證券稅等成本。

趙建銘這兩次出庭時，身形一次比一次精瘦，趙玉柱表示兒子身體狀況很好，「一切都很好」。記者王宏舜／攝影
趙建銘這兩次出庭時，身形一次比一次精瘦，趙玉柱表示兒子身體狀況很好，「一切都很好」。記者王宏舜／攝影

檢察官 趙建銘 台灣高等法院

延伸閱讀

美國最高法院准許執行聯邦死刑 17年來首例

在雙醫家庭長大的小孩都過很爽？ 過來人揭真相：壓力超大

台開改選 邱復生連任董座

台開改選結果出爐 練台生淡出經營團隊

相關新聞

中科三期七星農場二階環評 律師：漏未評估致癌風險

環保署前年6月間通過中科三期七星農場二階環評審查，結束歷經12年的環評案。后里老農民代表許金水等5人主張二階環評作成過程...

三井宴15年…趙建銘精瘦出庭 趙玉柱：一切都很好

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，台灣高等法院更四審指趙「以權謀錢」、危害股票交易秩...

貪嘉獎偽填警尋獲失蹤人口 所長遭法辦下場出爐

高雄林園警分局的黃姓前所長遭控為貪圖敘獎，去年將轄內4名已尋獲的失蹤人口，涉虛偽填寫為「警方尋獲」，市警局內部發現後將他...

蔡英文前隨扈涉性騷擾女武官須上課8小時 提告判敗訴

總統蔡英文前內衛隨扈楊文志少校以通訊軟體傳不雅照片、言語文字等方式性騷擾總統府內一名女武官，甚至在府內洗手間和停車場有攔...

國道上急煞釀追撞 硬拖遊覽車運將下車打斷10顆牙判刑

林姓男子自認被逼車在國道上急煞，還把年近6旬的施姓遊覽車司機拖下車痛毆，打斷他10顆牙齒害，施滿臉是血半爬半跑逃回車上，...

民進黨將參審立法 台大法律等教授聲援反對排除陪審制

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午在立法院大門口前舉辦「專家學者來相助 兩案援聲啼不住」記者會，邀請顏厥安、吳宗昇、張...

友人詐賭受牽連 他持刀刺死莊家判7年半

新北一名郭姓男子前年11月和友人到樹林某釣蝦場賭博，因友人詐賭受牽連，被其他賭客持刀追砍，結果在衝突中奪刀刺死了賭場曾姓...

寵物狗兒馬路上亂跑害女騎士摔車亡 飼主疏失遭判8月刑

高雄市顏姓婦人養了一隻混種犬，犬隻去年初趁主人不注意，在家門口跑來跑去，越跑越遠就跑出社區，自顧自朝車輛來來往往的道路奔...

台南警界17名警官調動遭註銷 黃偉哲：不是因人設事

警政署前天撤換高雄市警察局長李永癸、台南市警察局長周幼偉，昨晚內政部核定發布新人事，將兩人調任警監一階警政委員，台南市警...

密醫「葛醫師」看診6500人 檢方查扣二筆房產值5200萬

綽號「葛醫師」的蓋姓男子，未取得醫師資格，在台中、南投兩地涉嫌為病患看診，經檢警於今年2月間搜索，查扣處方藥品、手寫病歷...

演員班鐵翔遭罵「人渣」 高院改判前女友賠15萬

曾演過電視劇「黃金孔雀城」、「大醫院小醫師」的班鐵翔不滿分手多年的前女友劉美慧影射他劈腿，還罵他「人渣」，劉女還對他和妻...

領養流浪狗卻殺來吃掉 3人違反動保法有罪定讞！

苗栗縣男子邱坤豐向苗栗縣動物保護防疫所領養流浪狗，再賣給友人莊金樹，莊再交給越南籍移工阮維書宰殺食用，3人被依動保法起訴...

熱門新聞

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

影／台中計程車深夜衝落台中港碼頭沉入海 釀3死1失蹤

「台灣噴射機」籃球明星張宗憲疑持大麻菸 警逮捕移送

三峽16歲無照少年闖紅燈攔腰撞警車 騎士當場死亡3人傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。