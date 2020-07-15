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部長下令查檢察官遭利用 劉承武：繼續做公益

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

有媒體報導，台北地檢署檢察官劉承武幫人法律諮詢遭偷拍，被詐欺集團利用來吸金。法務部長蔡清祥今天說，希望檢察官能謹言慎行，如果檢察官倫理規範不夠，會請檢察司重新檢視規範；劉承武說，仍會繼續做公益。

蔡清祥說，檢察官要謹言慎行，他已請台北地檢署分「調」字案了解，看劉承武有沒有違反檢察官倫理規範；檢察官的行為要顧慮公正廉明形象，不該在外面輕易與人隨便接觸，且被人利用，如果檢察官不能判斷會不會被利用，如何去判斷別人的是非？

劉承武對媒體報導表示他是被人偷拍的，他說，好心縱然不如小心，但也不要因為過度小心，而失去可以扶助人的好心，因此他不會懼於此事，仍會繼續做公益。

媒體報導，台北地檢署多年前偵辦東信公司吸金案，查出黃姓董事長是通緝犯，當時公司的朱姓執行長自稱是受害人，組自救會並接任董事長，在群組PO出劉承武提供法律諮詢的影片，取信其他股東幫助公司繼續吸金，事後，朱被查出也是詐欺集團的共犯。

蔡清祥認為劉承武應謹言慎行。記者王聖藜／攝影
蔡清祥認為劉承武應謹言慎行。記者王聖藜／攝影

檢察官 吸金 倫理

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