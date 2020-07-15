部長下令查檢察官遭利用 劉承武：繼續做公益

有媒體報導，台北地檢署檢察官劉承武幫人法律諮詢遭偷拍，被詐欺集團利用來吸金。法務部長蔡清祥今天說，希望檢察官能謹言慎行，如果檢察官倫理規範不夠，會請檢察司重新檢視規範；劉承武說，仍會繼續做公益。

蔡清祥說，檢察官要謹言慎行，他已請台北地檢署分「調」字案了解，看劉承武有沒有違反檢察官倫理規範；檢察官的行為要顧慮公正廉明形象，不該在外面輕易與人隨便接觸，且被人利用，如果檢察官不能判斷會不會被利用，如何去判斷別人的是非？

劉承武對媒體報導表示他是被人偷拍的，他說，好心縱然不如小心，但也不要因為過度小心，而失去可以扶助人的好心，因此他不會懼於此事，仍會繼續做公益。