中科三期七星園區環評 居民為水健康興訟出庭

環保署通過中科三期七星園區環評，但農民認為未評估「農民用水影響」、「異丙苯」等致癌物質，有里長罹患肺腺癌，興訟請求撤銷環評處分，法院今天開庭，環保署盼有和解空間。

后里農民等人於台北高等行政法院開庭前召開記者會，農民許金水說，他做農幾十年，自從中科來了以後，稻作灌溉特別缺水，5天半才灌溉一次，一次8小時；環評書所稱「先滿足既有農田灌溉需求再供應園區所需」卻未調查評估農民需要多少灌溉用水。

馬鈴薯農廖明田表示，既有污染源已超過環境負荷，中科導致的健康風險也尚未釐清，現在卻又要進駐新的廠商，先前的健康風險評估根本不夠；后里區公館里里長馮詠淮也以自身罹患肺腺癌經驗指出，他不菸不酒卻罹患肺腺癌，后里區死亡率中有65%為癌症死亡，在這當中有35%是因肺腺癌喪生。

居民委任律師許文懷表示，中科三期七星園區剝奪農民生存所需用水、留下致癌風險，是一件「不可容許」的事情。

環保署委任律師在庭上表示，之前通過環評審查的調查報告書，已有依農田水利會提出農民用水去認定，且已說明居民健康因素不構成影響的原因，另外，希望中科能參與本件訴訟，以及能與居民等人能在庭外有和解的空間。

全案緣於，環保署環境影響評估審查委員會於107年6月13日舉行會議，會中討論「中部科學工業園區第三期發展區（后里基地-七星農場部分）開發計畫環境影響評估報告書初稿」，本件開發案調用農業用水的疑慮一直是爭論焦點。

環評委員決議，中科每日用水4.3萬噸中，除了已獲自來水公司同意由既有供水系統供應的2.5萬噸外，其餘1.8萬噸用水應落實台中農田水利會準則「在不影響農業生產及農民既有灌溉需求情況下為前提，以加強灌溉管理所結餘農業用水調用該園區使用」，全案通過環評。結束這10多年來的搶水爭議。

根據開發單位提出的簡報，七星園區位於台中市后里區，基地面積約111.63公頃，擬引進的產業類別包含光電，精密機械、生物科技、綠能及其他科學工業等潛力產業。為了降低用水來源對農業用水的影響，中科用水量依經濟部水利署現地訪查意見核減至每日4.3萬噸。