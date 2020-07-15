六輕煉製二廠爆炸3傷 蘇治芬：3年前已警告缺陷

六輕煉二廠爆炸，造成三人輕傷。圖／雲林消防局提供

雲林縣麥寮六輕工業區煉製二廠今天爆炸起火，造成3名員工受傷，立委蘇治芬說，3年前就已指出廠內腐蝕和組件劣化缺陷，可見台塑並未落實設備安全改善建議，應盡速檢討。

蘇治芬指出，自己自擔任縣長時期就長期關注六輕的污染及工安議題，並在2017、2018年第九屆立委任內，督促經濟部工業局啟動六輕工廠總體檢，並明確指出該廠評估設備狀況的「基於可靠度之設備完整性程式」，在評估腐蝕和組件劣化時有缺陷，可能會誤判實際情況。

她強調，事隔3年，煉製二廠仍然發生了意外，可見台塑並未落實設備安全改善建議。

蘇治芬提到，發起六輕20年總體檢目的是為了讓台塑六輕能夠接受政府及專家的輔導，及早發現設備老化的風險，確實避免工安環保事故發生，以保障六輕周圍鄉親的生命財產安全。

蘇治芬認為，賺錢的企業能促進社會經濟發展，但企業的獲益應以零事故、零污染為前提，總體檢已為超前部署，就看台塑如何將鬆了的螺絲栓緊。

她也呼籲，台塑應負起企業社會責任，落實工安，並盡速提出事故檢討報告，且針對污染地方部分也要提出，並提出補救和改善計畫。