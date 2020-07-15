貪嘉獎偽填警尋獲失蹤人口 所長遭法辦下場出爐

高雄林園警分局的黃姓前所長遭控為貪圖敘獎，去年將轄內4名已尋獲的失蹤人口，涉虛偽填寫為「警方尋獲」，市警局內部發現後將他拔除主管並移送法辦；高雄地檢署調查後，痛批他還在部屬面前誇炫此行為，令警察蒙羞，但考量他認罪、深表悔悟，深表悔悟，處以緩起訴，條件為向國庫支付16萬元。

黃姓男子（41歲）原為左營分局警務員，去年6月調林園分局接所長，去年底全案曝光後，他被拔主管職調其他單位；高雄市警局表示，待收到地檢署的緩起訴書後，再研議是否另作行政處分。據了解，依警政署「處理失蹤人口案件獎懲實施要點」，尋獲失蹤人口3名可嘉獎1次。

檢方查出，去年6到10月間，黃姓前所長轄內的失蹤人口陳姓、余姓、劉姓、霍姓4人，分別因智能障礙、精神疾病或失智症走失，但皆已自行返家，或家屬找回，黃卻於探訪4案後，在「尋獲（撤尋調查筆錄）」、「受（處）理失蹤人口案件登記表」中的撤回原因，均填寫「經警方尋獲」，並寫假的尋獲時間及地點。

黃姓前所長另請失蹤人口的家屬傳真原本報案的登記表，或者請家屬用白紙傳真簽名，再剪貼簽名字跡，加入卷中，報請業管單位輸入電腦撤尋。