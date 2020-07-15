蔡英文前隨扈涉性騷擾女武官須上課8小時 提告判敗訴

總統蔡英文前內衛隨扈楊文志少校以通訊軟體傳不雅照片、言語文字等方式性騷擾總統府內一名女武官，甚至在府內洗手間和停車場有攔阻舉動。經性平小組認定成立性騷擾，決議楊應參加性平等教育課程8小時。楊不服提告，台北高等行政法院今判他敗訴，可上訴。

被害女武官於2017年4月20日、24日向上級侍衛長劉志斌指控被性騷擾。5月底，楊文志被媒體報導後，隨即被調往特勤中心。被害人則向性別平等委員會申訴，指楊以手機傳送不雅照片，並在總統府女廁及停車場有攔阻動作，這些行為舉動讓她感到不愉快、不舒服。

性別平等專案小組調查報告指出，楊不否認與女方提及「避孕器」的話題，但雙方就為何談到避孕器，各有說法，另外楊也不否認曾提供「裸露上半身」的相片給陳女看，造成女武官不舒服。

委員聽取雙方說法並調閱監視器畫面後，認為職場性騷擾案是否成立，主要是以尊重當事人的主觀感受為主要考量，由於被害人認為，楊文志的舉動、行為，確實讓她感到不愉快、不舒服，於是認定該案成立，決議楊必須接受性平教育課程8小時，並建議總統府應持續加強性騷擾防治，以及性平教育訓練。

楊因性騷擾成立且又必須上課，提出申復被駁回後提告。法院認為，總統府性平小組的組織及程序並無違法。總統府就楊所為的靠近講話、貼近碰觸、在女廁外等候及提及避孕器話題等行為為性騷擾成立認定，尚無違誤。

不過，法院認為，總統府就楊所為的傳簡訊、停車場及照片等行為為性騷擾成立認定，尚有違誤，因為是出於被害人單一指認，或缺乏情況證據支持，均難認為該當具有性要求、性意味或性別歧視的行為而屬性騷擾行為。

法院指出，總統府就楊傳送簡訊、停車場及照片等行為，認為成立性騷擾，固然有所違誤，但就楊所為的靠近講話、貼近碰觸、在女廁外等候及提及避孕器話題等行為，認定為性騷擾成立，則無違誤。