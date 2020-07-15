國道上急煞釀追撞 硬拖遊覽車運將下車打斷10顆牙判刑

林姓男子自認被逼車在國道上急煞，還把年近6旬的施姓遊覽車司機拖下車痛毆，打斷他10顆牙齒害，施滿臉是血半爬半跑逃回車上，林還嗆「拿槍打死你！」檢方依殺人未遂起訴林，法院認為，林雖有攻擊對方頭，但未一直針對同一部位，難認有殺人犯意，改依傷害等判他7月徒刑，可上訴。

起訴指出，林男（36歲）2018年5月29日下午5點多，開車行經國道1號北向45公里處，自認被施姓遊覽車司機逼車，就開到前方多次降速、急煞，害施反應不及撞上，林下車後強行將施硬拖出駕駛座，朝他頭、臉狂毆好幾拳。

施當場被打到斷10顆牙，頭、臉全是血，後來林發現忘了拉手煞車，車上妻子大喊後他才罷手，施則趁機逃回遊覽車駕駛座鎖門，但林仍不罷休，用力敲他車窗恐嚇「再不下車拿槍打死你！」國道警方獲報到場才結束這場鬧劇，施事後提告殺人未遂。

檢方訊時，林坦承毆打施但否認殺人犯意，辯稱當時帶老婆去產檢，施惡意逼車還罵他，自己是為保護老婆；但警方調閱行車記錄器，發現施根本沒逼車，反而是林急煞、降速，加上警方當時正處理另1件連環車禍，調監視器時「意外」看到林在毆打施，成了有利證據。

檢方認為，林男下手凶狠，專朝頭、臉揮了好幾拳，施年近60幾乎沒有反擊的餘地，最後站都站不穩，半爬半跑逃回車上，根據驗傷照片也確認他「被打得很慘」，認為林具殺人故意，又在國道危險駕駛，偵結依殺人未遂、妨害公眾往來安全、恐嚇及公然侮辱4罪嫌起訴他。

法院勘驗監視器，認為林未持武器攻擊施，除了用右腳踹他頭，其餘揮拳、踢踹動作沒有針對頭部，加上2人並不認識，難僅因行車糾紛就任定林有至對方於死主觀犯意，加上2車碰撞時，林的妻子就已經打電話報案，若林有殺人犯意，怎會任由老婆報警而未阻止，應只構成傷害罪。