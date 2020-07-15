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民進黨將參審立法 台大法律等教授聲援反對排除陪審制

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午在立法院大門口前舉辦「專家學者來相助 兩案援聲啼不住」記者會，邀請顏厥安、吳宗昇、張正修教授及陳為祥律師等多位學界與民間代表發表聲明，反對民進黨草率立法、排除陪審制度。

台大法律學院顏厥安教授以公民的身分發表聲明，首先對民進黨「相信人民、相信基層」的態度表示肯定，也因為民進黨相信台灣人民對事實的判斷，不需要被誰下指導棋，黨綱即延續此精神明定支持陪審制，在過去所有的公開論述與蔡總統的競選主張都支持陪審制，然而不明白為何現在突然轉向參審制。

其次，雖然學界目前參與連署聲明者僅有二、三十位，但就顏教授所知，學界幾乎不存在參審制明顯優於陪審制的論者，也不會導出陪審制違憲的結論。在民主國家制度實驗主義之下，自無突然主張參審制好到可以排除陪審制，而只要試行參審的理由。

再者，近日在監察院人事案件中倍受矚目的陳菊提及雷震、殷海光等自由主義者，顏厥安推測，早年這些自由主義者就表達了對於國家機器掌握司法的深切不信任，若處在今日，在國外實施已久的陪審制優缺點皆相當清楚，他們應該會本於科學的精神支持陪審制在我國成為試行的選項。

最後，顏厥安引用黃東熊教授的話：「程序法是法律人的法」，強調法律人的強項是控制程序的公正，對於事實認定未必會有較優越的認知。民主制度的重點就在於相信公民正常理性的判斷，司法的民主亦然。

而從2020大選蔡總統有817萬高票，民進黨卻只有不到500萬票的政黨票，與第二大黨國民黨只相差不到10萬票等數據，即可見民眾釋出的訊息是相信蔡總統，但不要民進黨仰仗絕對的權力為所欲為。

更何況民意是流動的，國會多數不代表立委們在任期內的一切立法都是民意所支持，2014年掌握國會多數的國民黨引爆318學運就是一例，學運期間派員到場的民進黨應該也非常清楚這一點。

相較之下，同樣在立法院的門口，國會多數已換成見證過民意反撲的民進黨，今天大家卻要站在比318更大規模的拒馬外面開記者會表達訴求，著實令人遺憾。

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午在立法院大門口前舉辦「專家學者來相助 兩案援聲啼不住」記者會。圖／司改會提供。
「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午在立法院大門口前舉辦「專家學者來相助 兩案援聲啼不住」記者會。圖／司改會提供。

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