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友人詐賭受牽連 他持刀刺死莊家判7年半

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名郭姓男子前年11月和友人到樹林某釣蝦場賭博，因友人詐賭受牽連，被其他賭客持刀追砍，結果在衝突中奪刀刺死了賭場曾姓莊家；新北地檢署依殺人罪起訴郭男，但新北地院審理後變更起訴法條，最後改以傷害致死罪判他有期徒刑7年6月。全案可上訴。

判決指出，郭男因為友人詐賭遭攻擊，逃跑時，他曾奪下一把黑色摺疊刀，這把刀也就是他犯案用的凶刀。案發前一刻，他持刀準備從釣蝦場2樓逃往1樓，但遭其他賭客從身後抱住，結果重心不穩，雙雙滾落2樓至1樓的梯間，被曾姓莊家追上。

郭男見曾男追上，隨即以折疊刀朝對方胸部和背部連刺3刀，造成對方臟器受損，失血過多死亡。

審理時，郭男坦承奪刀，但矢口否認持刀刺殺曾男，也否認有殺人犯意。其律師也說，認為郭男從2樓跌落，他的刀是否還能緊握在手上？況且刀最後是在曾男手中，無法證明是郭男殺害曾男。

法院調查，郭男雖否認殺人，但他在警詢與偵訊時曾承認「曾男的傷勢應該跟我有關聯」。另外，當時抱著郭男一起滾下樓的賭客說，事發當時有看到曾男背上插了一把刀，當時曾男還有意識，就指著郭男說「是他殺的」，因此未採信郭男說法。

法院再查，這起衝突是因為曾男質疑郭男友人詐賭，雙方才從口角衍生至鬥毆，而郭男在案發後也立刻撥打119求救，難認他一開始就有殺人的主觀犯意，因此變更起訴法條，改以傷害致死論罪。

法院認為，郭男為了逃跑持刀傷害曾男，造成對方死亡，犯罪情節實屬嚴重，但考量他犯後立刻撥打119求救，且與對方家屬達成和解，獲對方家屬原諒，最後量處7年6月刑期。

郭姓男子因為友人詐賭被攻擊，逃跑時被曾姓莊家追上，結果因為刺死對方被判刑7年半。示意圖／Ingimage
郭姓男子因為友人詐賭被攻擊，逃跑時被曾姓莊家追上，結果因為刺死對方被判刑7年半。示意圖／Ingimage

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