寵物狗兒馬路上亂跑害女騎士摔車亡 飼主疏失遭判8月刑

高雄市顏姓婦人養了一隻混種犬，犬隻去年初趁主人不注意，在家門口跑來跑去，越跑越遠就跑出社區，自顧自朝車輛來來往往的道路奔去，犬隻想橫越馬路，這時，段姓婦人正騎車通過該路段，根本來不及閃避犬隻，就硬生生撞上狗、人車倒地，重傷併發神經性休克，搶救仍回天乏術。橋頭地院認定顏婦疏於管束犬隻，依過失致人於死罪，判處她有期徒刑8月，可上訴。

判決指出，肇禍犬隻去年1月17日下午5點51分左右跟著主人母子回到社區，短短不到20分鐘，重達18公斤的犬隻就跑到南溝路二段，直想橫越車輛來來往往的道路。段姓婦人在下午6點7分左右，騎車沿南溝路二段由西往東騎行，發現犬隻從車前橫越，完全來不及反應，就撞上犬隻，自己也應聲倒地。

段姓婦人四肢多處擦傷，送醫檢傷發現她受有嚴重創傷性蛛網膜下腔出血，併發神經性休克，搶救一天仍宣告不治死亡。段的丈夫氣不過，怒報警告犬隻飼主，橋頭地檢署依過失致人於死罪嫌起訴顏婦。

顏婦坦承是飼主，疏於注意犬隻，導致犬隻跑到道路，造成騎士閃避不及、摔車身亡，但強辯說，案發前有把狗繫在門把上，原本以為繩子有拴住項圈，但應該是誤把繩子繫在鈴鐺圈上，鈴鐺圈不夠堅固，才會讓狗掙脫，矢口否認「未栓綁犬隻」一說。

承審法官勘驗事發現場周邊環境，發現顏婦家門前走道可通往人車通行的道路，又調閱社區、道路監視器畫面，可以看到事發當天下午5點51分左右，顏婦跟她兒子從社區外走回住處時，犬隻也在他們腳邊跑來跑去，下午5點53分至6時2分間，犬隻不時在門前走道自由走動，但已不見顏婦母子身影，之後犬隻跑出社區。

另外從道路監視器畫面可看到，犬隻從右方路旁走出，橫越道路，與正騎車通過的段姓婦人發生碰撞致摔車，犬隻又跑回路旁。

承審法官從畫面研判，顏婦帶犬隻回到住處前，犬隻就已沒在綑綁，尤其他們母子進屋後，犬隻還在門前走道自由走動，並未進屋、也未經綑綁，可見顏婦疏於注意綑綁、管束飼養的犬隻，任由犬隻走動，顯然有不作為過失。

顏婦表示，平常開始工作後，就會將狗綁起來，「但案發當天我進屋後有無綁狗，我真的不記得，對我們而言就是平常日子」，還狡辯說，事後回想起來，「可能是我勾到牠頸上另一個鈴鐺項圈，所以牠才能掙脫跑出屋外」，並提出遭扯斷的鈴鐺圈為證。然而，法官認為，無從得知鈴鐺圈扯段時間點、原因，無從採信。