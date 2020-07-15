台南警界17名警官調動遭註銷 黃偉哲：不是因人設事

警政署前天撤換高雄市警察局長李永癸、台南市警察局長周幼偉，昨晚內政部核定發布新人事，將兩人調任警監一階警政委員，台南市警局昨天甫發布17名警職，也因局長異動全面註銷，基層警界一面錯愕。台南市長黃偉哲緩頰說，不是針對特定的人來做，是法律的規定，不是因人設事。

黃偉哲出席消防局與KTV場所試辦數位消防通報系統記者會，媒體詢及台南市警局17名警職調動，他表示，記得當天周局長被告知職務要異動的時候，周是到市府報告中階警官調整，本案已在作業中，但是因為局長的職位即將異動，所以依照人事法規，異動前必須要凍結人事命令，所以說人事命令到最後被警政署給中止。

他表示，這事情過去在前局長黃宗仁的時候也曾經發生過，黃宗仁在做人事異動，結果後來自己的職位異動，所以黃宗仁所做的這個人事異動到警政署裡面就停止，由周局長來重新考量後發布，因此周局長在異動前、職位異動前他所做的人事安排，將來也會讓新任的局長來做考量、來做微調，然後再重新發佈，他覺得這依照人事法規必要做的。

黃偉哲又舉另外一個例子，他說，當李孟諺前代理市長在選舉前1個月內，事實上人事凍結，他也不能夠做人事調整異動，人事命令發布，所以從上至總統下至一般的基層機關，事實上都有人事凍結的規定，所以他覺得，其實並不是針對特定的人而來，相信周局長他都能夠理解，要不然的話事實上，我們早做出的人事命令也是早在他異動前就已經做了安排。

黃偉哲說，這不巧剛好要發布的時候，碰到局長異動，這個公文就被停止，這是法所規定，不是針對特定的人來做，是法律的規定，而不是因人設事。

台南市警局也指出，該局為應第一分局勤務指揮中心主任酒後駕車，涉嫌公共危險罪案件，同時為強化刑事偵防功能，針對各分局偵查隊隊長等相關職務檢討調整，昨天上午發布遷調人數計17人，並統一於7月15日(周三)到職。