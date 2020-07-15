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張清芳、宋學仁離婚案 北院：相關訊息無法揭露

中央社 / 台北15日電

張清芳(左)婚後十分配合老公宋學仁，傳出離婚消息後令不少人震驚。 圖／聯合報系資料照片
張清芳(左)婚後十分配合老公宋學仁，傳出離婚消息後令不少人震驚。 圖／聯合報系資料照片

藝人張清芳與丈夫宋學仁發表離婚聲明後，鏡週刊今天報導，當初是張清芳提告，經法官調解離婚。台北地院表示，有受理本件家事案件，但為落實隱私權保障，相關訊息無法揭露。

有歌壇「東方不敗」稱號的張清芳與丈夫宋學仁於6月22日透過律師發表聲明指出，「因無法克服雙方的差異性而決定離婚」，雖不是夫妻，但仍是孩子父母，懇請外界不要臆測離婚理由。

鏡週刊今天報導，兩人並非協議離婚，而是由張清芳主動告進台北地方法院，法院6月初已請兩人親自出庭，在法官調解下，達成離婚及分配財產共識，張清芳共可分得宋學仁約16億元財產，包括13億元現金及股票，另外一棟價值3億元豪宅。張清芳要離婚的理由是「在婚姻中失去自我，成了家庭局外人」。

台北地方法院發布新聞稿指出，張清芳與宋學仁秉持相互理解及理性的態度，在兩造律師及法官的協助之下，順利處理家事相關法律關係；至於媒體報導內容部分，法院就當事人隱私、家庭關係的保護及公眾對於資訊知的權利，權衡二方面法益後，認為家事事件係屬個人家庭生活的隱私，在不涉公眾利益的情況下，公眾獲得資訊的權利，應適當退讓，以落實憲法上的隱私權保障，因此認定本件相關訊息無揭露必要。

台北地院指出，家事事件法於民國101年6月1日實行，以期能妥適、迅速解決、統合處理家事紛爭及其他相關家事事件，以促進程序經濟，並兼顧子女最佳利益及家庭和諧，進而謀求健全社會共同生活，奠定國家發展的基礎。

北院表示，張清芳與宋學仁之間在法院所進行的家事事件，相關程序與實體部分，法院有秉持保護當事人及促進紛爭適當迅速解決的立法精神，也建請社會大眾對於具體家事事件的個案處理，應秉持同理心，給予當事人及其相關家庭成員適當空間，以期早日平復身心，回歸生活的常軌。

張清芳

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