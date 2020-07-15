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演員班鐵翔遭罵「人渣」 高院改判前女友賠15萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曾演過電視劇「黃金孔雀城」、「大醫院小醫師」的班鐵翔不滿分手多年的前女友劉美慧影射他劈腿，還罵他「人渣」，劉女還對他和妻子藺婉蓉喊話「是男人就出來面對不要做烏龜」，班姓夫妻提損害賠償訴訟，分別向劉女求償200萬、100萬元，並要求登報道歉。士林地院判班姓夫妻敗訴，但高院民事庭今改判劉女應賠償班15萬元。

63歲的班鐵翔表示，前女友劉美慧2016年10月間傳送訊息給2友人，要求轉傳給他，內容竟是「請傳給那個爛到掉渣的人渣班鐵翔，在去年的中秋節跟藺小姐的記念日是什麼東西，那時還跟我在一起！他的手機也是我跟他一起去買的！這8年多來他前面的窮困落魄沒事接時是誰供他吃喝住的！那女人剝個柚子就在fb上顯擺、那我這8年來的付出是什麼？」

班說，劉美慧還向他們夫妻恫嚇「人渣你應該知道我的個性，我抓狂起來時我會做什麼事，你最好請她安靜點」、「叫你現在女人給我安靜點！」，這已是恐嚇行為。劉女還稱「其中有一位提供住所的女子，班鐵翔吃喝用都是這位女子支付外，班鐵翔還對這位女子母親動粗，將這位母親推倒在地並辱罵。制止他，也被班鐵翔毆打辱罵多次。」，班認為這些話語都侵害他名譽，還害得他的負面網路新聞連篇累牘。

士林地院去年8月認為班鐵翔夫妻無法舉證證明劉美慧確實侵害名譽、恐嚇，判兩人敗訴。班事後還和妻子開記者會澄清劉女金援，並表示「每個月都有給生活費，每年給對方父母的生日都有給紅包，但法官都不採信。」

班鐵翔、藺婉蓉上訴，認為劉美慧用侮辱性的言詞和不實訊息侵害他們名譽權，還恐嚇夫妻的生命、身體、精神自由。

台灣高等法院認為劉美慧確實傳送「爛到掉渣的人渣班鐵翔」、「這他馬的烏龜轉世」、「人渣」給他人，這足以貶抑班的名譽；此外，「我是現在看到你是會想打你！你不要讓我太抓狂！我會讓你在你業界活不下去」等言論，則是惡害通知。

不過高院認為部分訊息難認有貶損班鐵翔名譽的意思，且劉女有相當理由確信為真，無法認定有侵害班的名譽、精神，更無法認定貶損、侵害藺婉蓉名譽與精神自由。因班姓夫妻無法證實部分訊息是由劉女所撰寫、刊登，因此部分請求賠償精神慰撫金無據。

高院審酌班鐵翔從事演藝事業數十年，有一定知名度，而劉美慧傳送訊息的對象只有2個人，衡量雙方身分、地位、經濟狀況後，判劉女應賠償班15萬元精神慰撫金。本件班姓夫妻得上訴，但劉女不得上訴。

班鐵翔、藺婉蓉夫妻認為遭女子劉美慧侵害名譽、精神自由，提告求償，台灣高等法院今改判劉女須賠償班15萬元精神慰撫金。資料照片。記者邱德祥／攝影
班鐵翔、藺婉蓉夫妻認為遭女子劉美慧侵害名譽、精神自由，提告求償，台灣高等法院今改判劉女須賠償班15萬元精神慰撫金。資料照片。記者邱德祥／攝影

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