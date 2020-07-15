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領養流浪狗卻殺來吃掉 3人違反動保法有罪定讞！
苗栗縣男子邱坤豐向苗栗縣動物保護防疫所領養流浪狗，再賣給友人莊金樹，莊再交給越南籍移工阮維書宰殺食用，3人被依動保法起訴，一審獲判無罪，但二審認為3人宰殺犬隻食用，嚴重影響保護動物的善良社會風氣，改判3人各5月至6月徒刑，併科罰金25萬至27萬元不等，阮執行完畢後驅逐出境，最高法院駁回上訴定讞。
檢方調查，邱坤豐2018年間向新竹、苗栗動保所認養多隻流浪狗，再以以每隻200元至300元價格賣給莊金樹，莊交給阮維書宰殺，檢方依違反動保法將3人起訴。
苗栗地院一審認為，現場採證的動物毛髮檢驗結果，並非完全是狗的，也有野豬、家豬的毛髮，無法證明是否為邱領養的犬隻，也無法認定是狗遭宰殺後留下的，判決3人無罪。
案件上訴，台中高分院二審認為，雖邱等3人否認犯行，但根據證人證述、犬隻領養報告和照片等，加上現場留有一條藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩，而邱2018年1月16日確實有到苗栗縣動物保護防疫所，領養「配戴藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩」的狗，認定邱等3人確實有宰殺犬隻食用。
台中高分院指出，邱等3人恣意宰殺犬隻供人食用，嚴重影響動保的善良社會風氣，實在不能寬縱，且狗具有相當於人類幼兒的認知技能，可感受人類的情緒，並能透過眼神、肢體動作及聲音傳遞快樂、恐懼、害怕、痛苦等情感，「是人類最忠實的朋友」，3人惡性非輕，改判3人有罪，邱被判5月徒刑，併科罰金25萬元、莊判5月徒刑，併科罰金25萬元、阮判6月徒刑，併科罰金27萬元，執行完畢後驅逐出境；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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