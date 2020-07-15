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酒喝太多襲警認無犯意判無罪 法官：他醉到完全無記憶

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子醉倒超商內，2名員警獲報處理，他襲警、以「三字經」辱警，檢察官依妨害公務罪嫌起訴他；法院審理，陳辯稱當時已泥醉、意識不清，台北地院認為，事發過程中陳完全無記憶，也沒有主觀犯意，判陳無罪。可上訴。

今年1月9日凌晨4時許，陳醉倒在台北市萬華區7─11龍廣門市內，門市員工報警，萬華分局龍山派出所吳姓、林姓員警到場處理，陳拒絕受檢，隨即襲警。

檢方指控，員警要求陳出示證件時，陳動手攻擊員警，造成吳員左手食指紅腫、林員左小腿擦挫傷，陳後來被壓制在地，接續辱警稱「我X你老師」、「我一定會打你」、「靠么哦」，警方移送，陳被依妨害公務罪起訴。

法院開庭，陳否認犯罪「我當時泥醉、意識不清」，後來到警局看到監視器錄影畫面，才知道自己做了不對的事情，對警察感到抱歉。

法官勘驗員警密錄器錄影檔案發現，陳被盤查時的反應，與一般人有異；員警證稱，替陳姓男子做筆錄時，陳已意識清楚且跟他們道歉、未再攻擊他人，認定陳「因酒醉對事發過程完全無記憶」的辯詞可採，陳主觀上沒有妨害公務、侮辱公務員、公然侮辱犯意，判他無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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