快訊

影／高市長補選抽籤 1號陳其邁2號吳益政3號李眉蓁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茶坊櫃檯放著伊甸基金捐款箱 婦人趁機摸走捐款箱

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民黃姓婦人今年初至北區「台茶1號一中太平店」茶坊，趁店員忙碌時， 竊取放在櫃檯上的捐款箱（內有新台幣1000元零錢、及20張發票），得手後塞入手提袋內，經羅姓店長發現報警通知黃婦到案，台中地院今天依竊盜罪將她判處拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，黃婦（41歲）於元月12日上午，在中市北區「台茶1 號一中太平店」，趁店員忙碌之際，徒手竊取由該店羅姓女店長管領、放置在櫃檯上的財團法人伊甸社會福利基金會捐款箱1 個（內含新台幣1000元零錢、20張統一發票）。

黃婦得手後將捐款箱塞入隨身攜帶手提袋內，再以烏龍綠茶1杯等物結帳為掩飾，即行離去，隨後將零錢取出花用，餘物棄置於不詳處所。

經羅姓女店長發現遭竊並報警處理，經警調閱監視錄影畫面比對，通知黃婦於1月14日晚間，至中市警二分局育才派出所到案說明，黃婦即主動交付竊取花用所餘現金48元現金（已發還羅姓女店長）。

台中市民黃姓婦人至北區一家茶坊， 竊取放在櫃檯上的捐款箱（內有新台幣1000元零錢、及20張發票），台中地院今天依竊盜罪將她判處拘役20日，得易科罰金。圖／本報資料照
台中市民黃姓婦人至北區一家茶坊， 竊取放在櫃檯上的捐款箱（內有新台幣1000元零錢、及20張發票），台中地院今天依竊盜罪將她判處拘役20日，得易科罰金。圖／本報資料照

延伸閱讀

鴻海跨海育才 威州啟動iAI課程

126公分小巨人！克服先天軟骨發育不全 她成游泳國手

影／曾沛慈出席伊甸「身障家庭支持者心聲」

紅龍果盛產缺工 台中果農開放民眾自採3斤袋裝滿100元

相關新聞

出沒雙北密醫連續弄出人命 這一案改判2年6月刑

密醫林愈翔在板橋經營杏鑫診所，找來放射師邱平滿以另名黃姓醫師名義「報備支援」看診，2014年10月29日，洪老先生因眼瞼...

禁觀眾入場？從德球場禁令案看中職球迷「黑名單」

職業棒球係屬我國重要運動賽事，且涉及社會生活重要範圍，中華職棒大聯盟與台灣職業棒球大聯盟於2003年合併後，雖我國仍有棒協、學生棒球聯盟、大專體總等具官方性質的組織舉辦正式棒球比賽，但無論比賽規模、比賽性質、比賽頻率、賽事水準、觀眾人數、商業價值等，皆不能與職業棒球聯盟相提並論。

酒喝太多襲警認無犯意判無罪 法官：他醉到完全無記憶

陳姓男子醉倒超商內，2名員警獲報處理，他襲警、以「三字經」辱警，檢察官依妨害公務罪嫌起訴他；法院審理，陳辯稱當時已泥醉、...

茶坊櫃檯放著伊甸基金捐款箱 婦人趁機摸走捐款箱

台中市民黃姓婦人今年初至北區「台茶1號一中太平店」茶坊，趁店員忙碌時， 竊取放在櫃檯上的捐款箱（內有新台幣1000元零錢...

500多流浪狗恐遭拆除 平溪張媽媽動物之家希望法院暫緩

位於新北市平溪區芊蓁林的平溪張媽媽流浪動物之家，收養照顧流浪狗約500多隻，數年前，因原租約地主往生後，繼承之共有地主不...

國民有作證義務傷害案他傳喚三次不到場 法官裁罰1萬元

苗栗地方法院審理一件傷害案簡易判決上訴案，法官傳喚陳姓證人3次都未到庭，法官審酌案發時在場除被告、告訴，僅有陳男在場，他...

客要求介紹30歲女相親 業者介紹18歲嫩女遭求償

男子阿仁（化名）3年前委任陳男胡女夫婦介紹越南籍女子相親，要求介紹與他年紀差不多為30歲的女子，但發現與他結婚的杜女竟年...

名下鐵皮屋查獲賭場 前立委送辦

前立委徐志明涉及供給賭博場所，昨凌晨被高市警方查獲，鐵皮屋內賭客四十三人全被警方帶回訊問；當時人在屋內睡覺的徐志明雖未參...

不算駕駛？車沒發動滑下坡 酒駕無罪

台東縣劉姓男子去年酒後開車在下坡路段滑行時，遭警方攔檢發現酒測值超標，被依公共危險罪起訴，台東地方法院審理時，劉堅稱當時...

宜縣議員林騰煌賄選案 民事當選有效 刑事維持有罪

宜蘭縣議員林騰煌在2018年底五合一選舉遭人檢舉買票，宜蘭地檢署依違反選罷法起訴，並提民事當選無效之訴。民事部分當選有效...

麻醉到沒知覺才執行 死刑新規則15日上路

法務部根據監獄行刑法授權制訂執行死刑規則，基於人道考量，明訂應對死囚施打麻醉藥劑致失去知覺才能執行，修正法規明天公告後上...

慶富董座遭控脫產 陳慶男判1年妻無罪皆確定

身陷2大詐貸弊案的慶富公司董事長陳慶男，另被前執行長簡良鑑指積欠15億元，簡聲請強制執行後，質疑陳慶男夫妻檔故意脫產，對兩人自訴損害債權，全案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審認定陳確實故意轉讓股份，但無法佐證妻子陳盧昭霞有參與脫產計畫，今天改判陳慶男1年徒刑、陳妻無罪，全案確定。

熱門新聞

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

誘使學生欠賭債再逼錄裸舞 嘉義不法集團14人遭捕

南市警局長火速遭拔官 議會民進黨團：蘇貞昌在當皇帝？

2名副局長將退休 周幼偉這樣形容此刻心境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。