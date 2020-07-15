茶坊櫃檯放著伊甸基金捐款箱 婦人趁機摸走捐款箱

台中市民黃姓婦人今年初至北區「台茶1號一中太平店」茶坊，趁店員忙碌時， 竊取放在櫃檯上的捐款箱（內有新台幣1000元零錢、及20張發票），得手後塞入手提袋內，經羅姓店長發現報警通知黃婦到案，台中地院今天依竊盜罪將她判處拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，黃婦（41歲）於元月12日上午，在中市北區「台茶1 號一中太平店」，趁店員忙碌之際，徒手竊取由該店羅姓女店長管領、放置在櫃檯上的財團法人伊甸社會福利基金會捐款箱1 個（內含新台幣1000元零錢、20張統一發票）。

黃婦得手後將捐款箱塞入隨身攜帶手提袋內，再以烏龍綠茶1杯等物結帳為掩飾，即行離去，隨後將零錢取出花用，餘物棄置於不詳處所。