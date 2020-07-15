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500多流浪狗恐遭拆除 平溪張媽媽動物之家希望法院暫緩

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

位於新北市平溪區芊蓁林的平溪張媽媽流浪動物之家，收養照顧流浪狗約500多隻，數年前，因原租約地主往生後，繼承之共有地主不願繼續承租，相關民事訴訟，基隆地院民事執行處昨天到場履勘，恐有遭拆除之虞，張媽媽因年邁及長期照顧浪貓狗過度勞累，在醫院治療，志工齊聚現場，希望暫緩拆除。法院則要求提與土地地上物拆除、犬隻收容計畫書。

張媽媽日前因病送急診，留院觀察中，張媽媽雖於病床上仍十分焦急流浪貓狗的處境，長期關心張媽媽流浪動物之家的出錢出力的志工們，昨天也自發聚集於狗場關切，希望法院能盡量考量流浪動物民間收容所經營困難，也期盼新北市相關機關協助輔導與安置。

張媽媽透過志工義務律師吳濟行說，希望基隆地院民事執行處能稍微暫緩拆除計畫，待正在依法提出民間收容所申請程序的貢寮新購土地，能夠完成法定程序核准，以順利完成搬遷，債權人若有民事上租金或損失，也盼能協商補償。

吳濟行表示，在民事訴訟期間，張媽媽仰賴社會各方善款，已順利購買位於貢寮的土地，其為農牧用地，地處偏僻，本以為可以順利建設狗場，讓流浪貓狗得以有較好的環境。但未料仍有程序繁瑣的民間收容所相關申請程序，雖已提出申請並努力配合，但尚未於短期內如期跑完相關法律程序，順利進行新狗場的建設。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，流浪動物民間收容所經營與用地取得困難，內政部雖有農牧用地得容許使用為民間收容所的相關法令，但地方層級的法令與輔導略嫌不足，希望新北市府農業局、動保處等相關主管機關，能夠多方輔導民間收容所，畢竟流浪動物民間收容所也是為動物保護的公共利益，協助與減少公立收容所量能不足困境。

500多流浪狗恐遭拆除，平溪張媽媽流浪動物之家希望法院暫緩。記者游明煌／翻攝
500多流浪狗恐遭拆除，平溪張媽媽流浪動物之家希望法院暫緩。記者游明煌／翻攝
500多流浪狗恐遭拆除，平溪張媽媽流浪動物之家希望法院暫緩。記者游明煌／翻攝
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500多流浪狗恐遭拆除，平溪張媽媽流浪動物之家希望法院暫緩。記者游明煌／翻攝
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