國民有作證義務傷害案他傳喚三次不到場 法官裁罰1萬元
苗栗地方法院審理一件傷害案簡易判決上訴案，法官傳喚陳姓證人3次都未到庭，法官審酌案發時在場除被告、告訴，僅有陳男在場，他的證述至為重要，無正當理由未到庭作證，影響案件進行，不僅漠視國民作證的義務，更妨礙司法發現真實之追求，最近裁定陳男科罰1萬元。
裁定書指出，刑事訴訟法第178條第1項規定，證人經合法傳喚，無正當理由而不到場者，得科以3萬元以下之罰鍰，並得拘提之，再傳不到者，亦同，罰鍰屬行政秩序罰，與刑法所科處的罰金有別，對於證人未到庭者，可處以罰鍰或拘提，擇一行使，亦得同時為之。
法官調查，陳男等3人去年1月間在苗栗縣頭份市一家酒店飲酒，席間一言不合，另2人互毆受傷，苗栗地方法院去年12月簡易判決2人都因傷害罪，分處拘役40天、25天，其中1人提起上訴，案由苗栗地方法院審理，今年5月14日、5月28日、7月2日傳喚陳男到處作證，傳票分別由陳男母親、父親、哥哥簽收。
裁定書指出，陳男經3次傳喚到庭作證，均無故不到庭，且期間並無在監在押等人身自由受公權力拘束的情事，他並無不得至法院開庭的正當情事，卻未依刑事訴訟法第176條之1「除法律另有規定者外，不問何人，於他人之案件，有為證人之義務」規定，又傷害案件他的證述就被告有無成立傷害犯行，至為重要。
法官審酌證人在案件重要性、與待證事項關連性，及陳男未遵期到庭，造成的所有無端成本耗費等，裁處罰鍰1 萬元，並定於今年8月6日再度傳喚證人到庭作證，請務必到場，如不服裁定，可於裁定送達後5天內，向苗栗地方法院提出抗告。
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