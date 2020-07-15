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客要求介紹30歲女相親 業者介紹18歲嫩女遭求償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿仁（化名）3年前委任陳男胡女夫婦介紹越南籍女子相親，要求介紹與他年紀差不多為30歲的女子，但發現與他結婚的杜女竟年僅18歲，且拒絕來台與他生活，遂請求返還不當得利，要求賠償64萬餘元，陳男夫婦辯稱趙男與杜女婚後，先後至越南6次，均與杜女住宿旅館同居共眠，杜女不願來台，乃因與阿仁婚後相處問題所致，台中高分院認阿仁請求返還不當得利為無理由，將全案駁回。不得上訴。

阿仁請求返還不當利，提告稱他於2016年間委任陳男胡女夫妻為他介紹越南籍女子相親，並辦理結婚相關手續及新娘來台等，雙方約定費用為30萬元，於同年已給付完畢，他經對方介紹認識越南籍女子杜女，並於同年7月27日與杜女在越南結婚。

他委託陳男胡女夫婦辦理婚姻媒介時，要求對方介紹與他年紀相仿的女子（年約30歲），但他辦理結婚登記之際，發現杜女年紀竟僅18歲，始驚覺遭對方詐騙，甚且，杜女於結婚登記後，拒絕來台與他生活，經他訴請離婚法官判決離婚確定。

阿仁要求陳男胡女夫婦返還辦理結婚相關手續及新娘來台費用30萬，以及來回機票、越南住宿、代辦簽證、購買金飾費用34萬餘元，共新台幣64萬餘元。

陳男胡女夫婦辯稱僅是介紹越南女子與阿仁締結婚姻，性質應屬婚姻居間契約，而非委任契約。向阿仁收取30萬元，代他處理其赴越南體檢、面談、公證結婚、交通、食宿等相關手續並支付費用，是履行報告結婚機會或介紹婚姻契約時附隨之事項，非雙方間婚姻居間契約之主要目的。

此外，阿仁已於2016年7月27日與杜女在越南舉行婚禮、宴客，並於2017年4月4日完成結婚登記，阿仁交付的30萬元，均用於支付辦理結婚相關手續所需費用，且阿仁與杜女結婚後，已先後至越南6次，均與杜女住宿旅館同居共眠，足認杜女確有與阿仁結婚真意，杜女後來不願來台，乃因與阿仁婚後相處問題所致，為杜女與阿仁結婚後的自主決定。

二審合議庭以阿仁自稱陳男胡女夫婦還介紹年齡分別為19歲、21歲、24歲之3名越南女子與他相親，顯見陳男胡女就介紹予阿仁的越南女子年齡，並無刻意宣稱為30歲左右情事，如年齡確為阿仁要求的重要條件。

則阿仁在得知對方所介紹3名越南女子年齡，均與他自稱要求介紹與其年齡相當即30歲左右女子之條件不符，他應會拒絕，並要求對方另覓其他年齡相當之女子，當無勉強屈就為相親並進而結婚之理，顯見杜女乃阿仁相親後，自行擇其喜愛者而結婚，難認陳男夫婦違背契約義務。因此認定阿仁請求返還不當得利為無理由，將全案駁回。不得上訴。

男子阿仁委任陳男胡女夫婦介紹越南籍女子相親，要求介紹與他年紀差不多為30歲的女子，但發現與他結婚的杜女竟年僅18歲，請求返還不當得利敗訴。圖／本報資料照
男子阿仁委任陳男胡女夫婦介紹越南籍女子相親，要求介紹與他年紀差不多為30歲的女子，但發現與他結婚的杜女竟年僅18歲，請求返還不當得利敗訴。圖／本報資料照

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