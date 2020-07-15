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22年前檳榔西施成焦屍 2女友人否認仍被依殺人罪收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市平鎮區民國87年12月9日傳出1名少女焦屍，當時缺乏跡證、線索無法破案，時隔22年苗栗有名男子向警方檢舉，讓檢警重啟調查，平鎮警方今陸續拘提2名陳姓女子、1名何姓女子及1名潘姓男子到案，檢方將2名陳女、潘男聲押，法院深夜裁定2名陳女收押禁見，潘預計明上午開庭。

民國87年12月9日下午，平鎮區復旦路4段鄰近高速公路涵洞草叢，發現1具女性焦屍，懷中還抱著1隻狗，因警方當時在現場採到的線索無論指紋、毛髮或體液等都無助於破案，就連被害者身分都不知情，也無目擊者提供線索，導致兇手始終逍遙法外，案件懸宕22年未破。

直到去年5月有名男子向苗栗警方供稱，少女是17歲的檳榔西施，聽聞她當時被多人押到平鎮區談判，眾人懷疑她在檳榔店內有侵吞收入，結果採遭痛毆打死，最後丟棄路邊焚燒。

桃園檢警認為有新事證重啟調查，桃檢22年前相驗檢察官雖早已異動，但股別仍存在，於是現任該股檢察官承辦指揮，今陸續拘提涉案的陳女（42歲）、陳女（37歲）、何女（53歲）及潘男（41歲）。

檢方訊後以2名陳女、潘男殺人罪嫌疑重大，屬最輕本刑5年以上重罪，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，何女則諭知5萬元交保。

據了解，2名陳女均否認犯行，表示和被害少女是朋友關係，當年因經營檳榔攤問題起糾紛，其餘在場有人才失手打死她，但桃園地院深夜開羈押庭，認定2名陳女涉犯重罪、有逃亡串證之虞，依殺人罪嫌裁定收押禁見，另名潘男預計明上午開庭。

桃園地院深夜訊畢，依殺人罪嫌裁定2名陳女收押禁見。記者曾健祐／攝影
桃園地院深夜訊畢，依殺人罪嫌裁定2名陳女收押禁見。記者曾健祐／攝影
桃園地院深夜訊畢，依殺人罪嫌裁定2名陳女收押禁見。記者曾健祐／攝影
桃園地院深夜訊畢，依殺人罪嫌裁定2名陳女收押禁見。記者曾健祐／攝影

殺人 檢察官

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