麻醉到沒知覺才執行 死刑新規則15日上路

法務部根據監獄行刑法授權制訂執行死刑規則，基於人道考量，明訂應對死囚施打麻醉藥劑致失去知覺才能執行，修正法規明天公告後上路。

法務部。圖／聯合報系資料照片

執行死刑規則共9條，將在明天與其他行政命令在行政院公報上網、同時生效。

依新修訂規則，執行死刑時應替死囚戴上頭罩遮眼，過去死囚伏法前時而簽署器官捐贈事宜，則因道德風險考量，今後不准再同意捐贈。

此外，執行死刑前，最高檢察署仍依往例報請法務部審核有無赦免、再審、非常上訴等程序未了；新的執行規則則將救濟程序更具體、完備化，以免冤錯案的發生。

另，現行執行死刑有槍決、注射藥劑等2種手段執法，新的規則再增修「合於人道的方式」作為執法的別種選項。

對於執行公務員的保護方面，規定台灣高檢署法警執行槍決後，避免因「殺人」產生身心後遺症，依法應給與法警相關心理輔導與協助。

比較特別的是關於死囚留言處理，規則明訂死囚執行前可以錄影、錄音留下最後想說的話給家屬、近親，不過，內容不得違背公序良俗，也不得恐嚇、威脅被害人，否則獄方有權不予轉遞。

執行死刑規則修正案歷3次會議，部分議題專家學者討論良久定案，日前由法務部上網預告，明天再上行政院公報後施行。