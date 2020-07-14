陳慶男夫婦遭控脫產 他改判1年、妻無罪確定

身陷2大詐貸弊案的慶富公司董事長陳慶男，另被前執行長簡良鑑指積欠15億元，簡聲請強制執行後，質疑陳慶男夫妻檔故意脫產，對兩人自訴損害債權，全案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審認定陳確實故意轉讓股份，但無法佐證妻子陳盧昭霞有參與脫產計畫，今天改判陳慶男1年徒刑、陳妻無罪確定。

陳慶男因遭控承包海科館興建營運案涉詐貸，高雄高分院另案審理中，於上月裁定延押2個月。

簡良鑑自訴主張，他擔任慶富公司執行長期間，籌畫協助慶富於2014年10月標得國防部海軍獵雷艦349億採購案，並與陳慶男約定，此標案的「履約利益30%」當他的酬勞，並在他2015年7月27日離職之際，將這個「履約利益百分之30」權益，以15億元讓與陳慶男；雙方當下約定分9期給付，陳也簽發15億本票作擔保。

簡良鑑指控，陳慶男後來沒有依約付錢，便向高雄地院聲請強制執行本票獲准，陳提抗告但也於2016年1月22日被駁回確定；沒想到陳慶男為了規避債務，同年將手中持有的慶富公司等4家公司股份轉讓妻子陳盧昭霞，還將慶洋投資等5家股份轉出到其他子公司，此舉已損害簡的債權。

陳慶男審理時辯稱「以前就有財物移轉規劃」，股票的移轉並不是損害債權，陳盧昭霞則稱，根本不知情有股票移轉給自己。

一審法官認為，陳慶男在簡良鑑取得強制執行名義的幾個月之前，就已經轉出股份，雖另有股份在之後轉出，也屬正常對財產的處分，不構成損害債權，判陳慶男夫妻皆無罪。二審合議庭則認為，2016年2、3 月間陳慶男陸續轉讓股份給陳盧昭霞或其他公司，是為讓簡良鑑求償困難性增加，有損害債權意圖，即使陳慶男有提供2億3900多萬元擔保，仍不足清償15億本票，改依共犯損害債權罪，改判陳慶男1年半、陳妻半年，得易科罰金。