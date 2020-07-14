自動滑行不算駕駛 男子酒測值超標開車判無罪

台東劉姓男子酒後開車，酒測值超標遭檢察官提起公訴。劉男坦承開車但未發動引擎，是靠著斜坡自動滑行，台東地法院認定劉男不符合「駕駛」定義，判處無罪。

判決書指出，劉男去年6月7日晚上與友人飲完3罐啤酒後，駕駛小貨車途經池上鄉萬朝一路時被警攔查，警方聞到他身上有酒味，即進行酒測，酒測值達0.45毫克，超過規定，依公共危險罪送辦，台東地檢署檢察官調查後提起公訴。

法院審理時，劉男表示，當時是將手煞車放掉，車子自己滑行，並未發動車子，「車子前進不到5分鐘、滑不到5公尺，就被警察查獲」，被攔檢時，劉男也問員警「我用滑行的也算酒駕喔？」

台東地方法院公設辯護人為劉男辯護時表示，劉男是利用下坡的坡度，放掉手煞車採取滑行方式前進，而刑法第185條之3有關於駕駛定義，應是指啟動引擎而產生動能並駕車行走之進、退行駛狀態。劉男當日並無啟動引擎，應無「駕駛」車輛行為。

法院今年3月實際前往池上鄉萬朝一路履勘，結果現場道路為斜坡，車輛於未啟動引擎狀態下，確實可利用現場地形向前滑行，且可開啟車尾燈及煞車燈。

法官認為，公共危險罪中的「駕駛」，應是在車輛裝置經運轉下，利用該動力裝置所生動能，藉以行走、前進於公眾得以自由通行場所。一般車輛倘引擎未經發動，或是發動後以手牽、腳撥等方式進行移動，或僅於自家庭院駕駛動力交通工具而尚未駛入道路，均難認與「駕駛」行為相符。因此，劉男的行為不符合「駕駛」，判處無罪。

台東地檢署表示，未發動引擎，但以人力操控車輛順著地形斜坡慣性下滑速度漸快時，需要手煞車始得將車輛停住，對於同時參與道路交通的其他人仍可產生危害或威脅，自亦屬駕駛行為，將等收到判決書後再研議是否上訴。

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