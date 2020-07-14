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嫌疑重大！22年前檳榔少女成焦屍 2女被檢方依殺人聲押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

平鎮警方破獲22年前17歲少女檳榔妹遭燒成焦屍，逮捕3名涉案女子，檢方依殺人罪將其中2名陳女聲押。記者曾健祐／翻攝
平鎮警方破獲22年前17歲少女檳榔妹遭燒成焦屍，逮捕3名涉案女子，檢方依殺人罪將其中2名陳女聲押。記者曾健祐／翻攝
民國87年12月9日桃園市平鎮區傳出1名少女焦屍，警方研判遭人殺害焚燒，但全案苦無線索，就連被害者是誰都不知道，直到去年1名男子自稱目擊，22年後才向苗栗警方透露，表示焦屍是名17歲林姓檳榔妹，平鎮警方已將涉案3名女子逮捕，檢方訊後以2名陳女嫌疑重大聲押、1名何女5萬交保。

警方調查，透露該案的男子自稱年前目睹少女遭多人打死，因心中恐懼多年來揮之不去，對於案件內容描述鉅細靡遺，經送交刑事局測謊認定屬實，經報請桃園地檢指揮並成立專案小組，花費近1年查出涉案等人身分。

警方今逮捕2名陳姓女子、1名何姓女子，詢後依殺人罪嫌移送，承辦檢察官晚間訊畢，認定其中2名陳女涉犯殺人罪嫌重大，該罪屬最輕本刑5年以上重罪，加上時隔多年顯有逃亡之虞，將2人向法院聲請羈押，另名何女則諭令5萬元交保。

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殺人 測謊

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