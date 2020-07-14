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一審主任名單惹議 劍青檢改：勿大開檢察民主化倒車

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會民選委員推薦調辦事檢察官調陞一審主任，引起基層檢察官抗議風波。劍青檢改認為嚴重破壞司改國是會議後的新法，大開檢察民主化倒車，今發聲明強烈反對。

劍青檢改表示，依據2017年總統府司改國是會議決議，法務部於2018年3月26日通過修訂《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》第3點，具體規定票選原則及部長推薦兩項名單來源。

此是法務部落實司改國是會議決議展現，法務部及檢審會均應受到拘束。新遴選要點於2018年度開始實施，故2017年以前作法或慣例均不能再適用。

去年民選委員更在會前會後發表附帶聯合說明，共同呼籲「法務部應另行研議職缺或途徑，研議修訂《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》相關規定。」更可見絕無所謂去年遺珠慣例作法。

此外，本屆民選委員於會前會上，更擅將從未經各地票選報部多人名單，逕自納入遺珠群組討論，其等將不具資格候選人納入更是直接違反新遴選要點規定，程序更有違法之處。

當前，民選委員既受民意選舉而出，會前會更是9位民選委員事先聚集討論，期能捍衛基層民意與權益，不任意屈從法務部或檢察高層等官派指示利器，且當初設計9位民選委員高於官派8位委員，乃檢察體系自我思考後強化檢察民主化優良設計，更是檢察官自豪活力優於司法院法官人審會作法。

倘不受票數高低順序拘束竟可無限延伸，擴充解釋，民選委員更可自命擁有民意，表面上用各種立意良善理由，實則任意凌駕各地檢署票選結果，則整個票選原則已被掏空，蕩然無存，那以後各地檢就不用再辦理票選，整個檢察民主化完全歸零。

檢察民主化及遵守司改國是會議決議乃國之大事，去年民選委員展現堅定民主精神，並具體提出若要推薦調辦事，除非部長推薦，否則應當修訂子法之呼籲，主張完全正確。

今年民選委員竟大開檢察民主化倒車，已呈現出檢察改革嚴重退步狀況。懇請法務部長尊重司改國是會議決議，勿採用違法不當檢審決議，並具體扭轉亂象，繼續堅持司改國是會議改革路線。

檢察官 法務部 國是會議

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