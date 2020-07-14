近年最大宗假美鈔案 主嫌坦承製造判刑3年10月

假美鈔案主嫌廖學鯤坦承偽造有價證券，今天被新北地院判刑3年10月。本報資料照片 原經營印刷廠的新北男子廖學鯤，利用所學技術印製大量假美鈔販售，去年被刑事局查獲時，假鈔面額價值逾美金1092萬元，成為國內近年最大宗偽鈔案；新北地院審理時，廖男坦承犯行，最後被依偽造有價證券罪判刑3年10月。

全案被告除了廖學鯤，還有協助販售假美鈔的謝文環、闞益生、何崇輝及藍上傑4名男子，4人因為意圖供行使之用而交付偽造有價證券罪被分判1年到2年8月不等刑期，僅謝文環獲緩刑2年。

判決指出，廖學鯤2008年初與自稱「梁先生」的不明子男共謀印假鈔牟利，3月即展開行動，在台北市士林區租下一間廠房後，由「梁先生」提供紙張，廖學鯤負責籌措資金和製版，而印製假鈔所需的機器設備及磁性油墨則由男子謝錦昌、沈明雄（2人涉偽造有價證券，另案偵辦中）負責購買。

廖學鯤印好假鈔後，2015年將4大箱（每箱約200紮，每紮100張）假鈔交給謝文環，而謝文環明知鈔票有假，仍將鈔票交給其他人使用。此外，廖也透過闞益生、何崇輝等人販售假美鈔，價格從100張假鈔2萬5千元到4萬元不等。

全案因情資單位退休人員掌握消息，透過友人自謝文環處取得假美鈔後，交付刑事局鑑定而曝光。事發後，廖學鯤等人也因為假鈔案被羈押禁見，直至法院審理時才獲釋放。

審理時，廖男坦承犯行，並向合議庭表示「當然不要在押了，我什麼都認了。」但審判長問「認了還是會跑啊！」廖則回答「我不會跑，我都幾歲的人了，還有幾年可以活，跑什麼。」

法院審理後，廖男等人不思正當途徑工作賺錢，還製作假美鈔，嚴重危害國家經濟的穩定和金融交易秩序，所為應與非難，因此審酌犯罪情節、犯後態度和家庭背景等情量刑。全案可上訴。