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抄錯1字母害她有罪10年才獲清白 女攤販告警要國賠60萬

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

婦人張月英13年前被控騎機車撞傷朱姓老婦，她一度被依過失傷害與肇事逃逸罪判刑，她苦讀法律向高院聲請再審成功，確認報案人將肇事車輛車牌「DMX」報成張婦所擁有的「DNX」，獲判無罪確定。張月英曾提國賠敗訴，但她認為分局長、分隊長督導不周，再提國家賠償請求60萬元，台北地方法院今天開庭，張月英委任律師出庭，中正二分局則由訴訟代理人出庭。

長年協助張月英的冤獄平反協會執行長羅士翔指出，再度提起國賠是因為責任尚未釐清，「一個冤案發生一定是有人出錯」，張月英奮鬥10年最終改判無罪還她清白，但中正二分局未將完整卷宗移送地檢署是嚴重的疏失，故再次提訴訟，希望法院受理。

他說，張月英提的國賠判決中有一重要爭點，刑事補償法第37條規定「受害人有不能依本法受補償之損害者，得依國家賠償法之規定請求賠償」，而張月英雖獲得46萬元刑事補償金（加上利息共54萬餘元），但中正二分局長、分隊長未盡督導責任有過失，造成張月英名譽權、健康權受損部分未獲補償，因此提告請求60萬元。

中正二分局訴訟代理人指出，對方主張分局長、分隊長有疏失，但刑事部分檢方已處分不起訴；另原告沒有舉證健康、名譽權受損，因此認為對方主張沒有理由，不得再請求補償金。法官諭知候核辦。

朱婦2007年9月晚間闖紅燈被機車撞傷，路人記下肇事車號報警，警方循線找到張月英，依肇事逃逸等罪嫌送辦。張月英雖喊冤當天在黃昏市場擺攤，不在事故現場，但仍被起訴；當年年近半百的張月英，到空中大學法政學系就讀，想考律師為自己辯護，但官司纏訟多年後仍被判有罪。

後來，她聲請再審獲准，改判無罪後，提起國家賠償訴訟再審案。她指出，當年員警未依規定調閱監視器，又怠將照片、通聯紀錄等證物送地檢署，明顯有疏失，前年要求北市警中正二分局賠償醫療費、律師費、工作損失和慰撫金共227萬多元。

高院認為，依規定受害人優先適用刑事補償法請求補償，除非有其餘無法補償的損害，才能依國家賠償法請求；張月英已請求刑事補償獲准，受償54萬餘元，無從認定有未獲補償損害，前年判她敗訴。

冤獄平反協會執行長羅士翔。記者林孟潔／攝影
冤獄平反協會執行長羅士翔。記者林孟潔／攝影
張月英。圖／聯合報系資料照片
張月英。圖／聯合報系資料照片

國賠 補償金 事故

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