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基市建管處技工月收入3萬3 購千萬宅資金來源不明判刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基市府建管處應姓技工，月收入3萬3，確有968萬8000元財產來源不明，被基隆地方法院依貪汙治罪條例判刑2年。記者邱瑞杰／攝影
基市府建管處應姓技工，月收入3萬3，確有968萬8000元財產來源不明，被基隆地方法院依貪汙治罪條例判刑2年。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府承辦土資場管理業務的應姓技工，月收入3萬3，帳戶確有500多萬元不明資金；購買千萬新屋雖貸450萬元，又存約400萬準備分期付房貸，被檢方依貪汙治罪條例財產來源不明罪嫌起訴。基隆地院審理後，認為應指財產來自妻子借款、友人還款和賭博贏錢都不足採信，判刑2年。全案可上訴。

判決指出，應男在2009年11月起擔任基市府都市發展處建築管理科技工，2013年2月20日到2019年5月間，承辦土石方資源堆置處理場督導稽查及對違規廠商裁罰等業務。

法務部調查局新北市調查處接獲檢舉，指應自2013年起向土資場業者每月收取30萬元，到2017年間被人檢舉時仍有收賄。基隆地檢署2018年3、4月也分別接獲檢舉，由檢方指揮新北市調處對應實施通訊監察。

檢調查出，應男月薪扣除勞健保等費用約3萬3000元，但名下金融機構帳戶，自2013年2月23日到去年3月5日存款共達551萬元；2018年2月7日另曾把14萬元8000元存入妻子帳戶，合計565萬8000元。

檢調還查出，應男2013年購買總價1050萬元房屋，貸款450萬元。應隨後在繳交房貸帳戶內存入26筆現金，合計403萬元。檢方認為應男可支配的968萬8000元資金，遠高出薪資收入，來源可疑。

檢察官偵查時，應泛稱資金來源包括向妻子借100萬元、打牌贏錢、在麗星郵輪賭博餘款、李姓友人還錢等，檢方認未提出合理說明，偵結起訴。

法官審理後指出，應與妻子對100萬用途敘述不一，且100萬非小錢，竟沒轉帳或匯款，而是以現金交付，秦妻帳戶又無單筆提領100萬元紀錄，辯詞無據。

李姓男子證稱， 從1、20年前陸續向應借錢，最後一次是2018年，金額最少10萬元，最多4、50萬元。應都是拿現金給他，他也是還現金，但沒有記帳。

法官指出，應和李對借款最高金額、借款時間等節敘述不同，應的辯護人具狀辯稱，李在2016年11月28日拿150萬元給應，也與李證述不符。應每月薪資收入3萬3000元，如何能以每次數十萬元不等現金借李，並未提出合理說明。

至於應辯稱部分存款是在郵輪上賭博所餘款項，法官比對應的護照資料，顯示應入境日期與存款日均有3到6天間隔，是否確為搭郵輪返港後款項仍存疑。

法官指出，應多次搭輪返港後，各存入8到30萬元到帳戶，出境時理應攜帶相當金額作為賭博本金，卻未能提出資金來源佐證，認定應未對968萬8000元財產提出合理說明，依貪汙治罪條例判刑2年，褫奪公權4年。

賭博 郵輪

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