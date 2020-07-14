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林騰煌賄選案刑、民判決不同調 更一審維持3年2月
宜蘭縣議員林騰煌在107年底五合一選舉遭人檢舉買票，宜蘭地檢署依違反選罷法起訴，並提民事當選無效之訴。民事部分確定當選有效，刑事部分宜蘭地院判3年2月徒刑、褫奪公權3年，林上訴後高院改判無罪，最高法院發回，今天更一審仍維持原判，仍可以上訴。林騰煌得知結果後表示會提起上訴，相信司法最終會還給他清白。
70歲林騰煌曾當過鎮長及縣議員，107年底參選宜蘭第19屆第10選區縣議員，投票前遭人檢舉透過蘇姓女樁腳以每票1000元買票，蘇女否認幫林買票；但另有選民檢舉，林前往林姓選民住處，以每票1000元、共5000元尋求支持。
檢方獲報指揮警、調搜索林騰煌住家及競選服務處，查扣選民名冊等證物，向法院聲押禁見，但選民最後投票結果，林仍以5275票當選。
林騰煌被依違反選罷法起訴，檢方同時提起當選無效之訴。宜蘭地院去年7月17日判林當選無效，內政部即發函將林停權，但林不服一審判他當選無效，上訴高等法院後，高院民事庭今年3月4日大逆轉判他當選有效確定。
但如今最高法院更一審刑事庭，改判林騰煌賄選有罪，「刑事、民事判決不同調」，並不常見。
檢方將林依投票行賄罪起訴後，法院一審判林有罪，二審改判無罪。高等法院更一審佐以證人證述及卷內客觀事證，認定林騰煌拿現金5000元欲交付該證人，其目的係為買票，林辯稱當時欲拿出5000元現金委託對方製作選舉文宣，並不可採，原維持原判3年2月，褫奪公權3年。
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