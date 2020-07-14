黨產會追徵國民黨8.6億元案 法官將停止訴訟

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億多元。國民黨不服提告，台北高等行政法院今年9月前無法審結。圖／本報資料照。 國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億多元。國民黨不服提告救濟，台北高等行政法院審理兩年，原本預計近期審結。由於受命法官將於9月調動，今下午開庭諭知暫時不進行言詞辯論，將裁定停止訴訟程序。

黨產會認為，國民黨於訓政時期僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依據行政院民國43年6月5日函示，轉帳取得國有特種房屋的基地產權，並於民國46年至50年間辦竣登記取得房屋基地後，陸續於民國46年至61年間及76年，以買賣方式移轉第三人。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服，聲請停止執行獲准，另提告撤銷原處分。法官吳坤芳審理兩年，原本希望本案能在今年事務分配調動前結束，但考量司法院大法官尚未針對黨產條例宣判，因此暫時不進行言詞辯論，將裁定停止訴訟程序，確定9月前無法審結。