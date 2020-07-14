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魏應充被控違反商業會計法等 更二審改判可易科罰金

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

纏訟10多年的頂新前董事長魏應充逃漏稅案，二審依違反商業會計法等罪將魏判刑2年，不得易科罰金，經魏提起上訴，台中高分院更一審改判1年10月，可易科罰金。圖／本報資料照
纏訟10多年的頂新前董事長魏應充逃漏稅案，二審依違反商業會計法等罪將魏判刑2年，不得易科罰金，經魏提起上訴，台中高分院更一審改判1年10月，可易科罰金。圖／本報資料照
纏訟10多年的頂新前董事長魏應充漏報營業收入、逃漏稅案，一審依違反商業會計法等罪名共44罪，合併將魏判刑3年，得易科罰金；二審改判魏有期徒刑2年，不得易科罰金，經魏提起上訴，台中高分院更一審以他全部認罪、已繳交欠稅及罰金，認魏犯後態度良好，改判1年10月，可易科罰金，以每天新台幣3000元計算，須繳交罰金新台幣198萬元。

魏應充的辯護律師羅閎逸表示，當事人已全部認罪，不上訴，避免浪費司法資源。台中高分檢則表示等收判決書後，再決定是否上訴。

彰化地檢署偵辦頂新偽劣油案件時，發現頂新從2006年初至2012年底，疑似浮報進貨成本，低報賣油利潤，並有部分銷貨收入漏開發票，將沒開發票的收入，存入魏應充於彰化縣員林市華南銀行開立的私人帳戶，7年間漏報營業收入高達7億3000多萬元，漏報營業稅、營利事業所得稅與未分配盈餘，合計高達2億4800多萬元。

彰化地檢署當時給魏應充緩起訴處分，但頂新偽劣油引發輿論撻伐，台中高分檢將此緩起訴處分案退回彰檢，彰檢以違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪名，起訴魏應充等人。

彰化地院合議庭，認定漏報的營業收入為7億3000多萬元，與檢方的認定金額差距不大，但稅額認定卻有很大差異，檢方認定漏稅2億7800餘萬元，一審認定卻僅有6000多萬元。

其中，逃漏營業稅部分共37次，會計事項不實記載與逃漏營利事業所得稅、未分配盈餘部分共7次，總計44罪，各判2月至6月不等徒刑，合併應執行3年，因每次判刑都在6月以下，可以易科罰金，不過，考量魏應充財力，法官依罰金上限每日3000元計算，易科罰金總金額為328萬5000元。

二審改判理由，是彰化地院雖認定此案罪名成立，但認定漏稅金額僅為6000多萬元，與檢方認定的2億多元差鉅甚大，二審認定的金額，又與一審不一樣，但與檢方認定金額相似，二審認為魏應充隱匿營業收入共計7億餘元，漏稅逾2億多元（含未分配盈餘）。

其中，有7次觸犯共同故意遺漏會計事項不為記錄、逃漏稅捐等罪，依比較重的共同故意遺漏會計事項不為記錄罪處斷，一審量刑各為2至6月，但二審量刑為7至10月，應執行有期徒刑2年，且因每案量刑超過6月，不得易科罰金，必須入獄坐牢。

魏應充不服提起上訴，最高法院去年發回更審後，台中高分院更一審考量他犯後態度良好，今天上午宣判，依商業會計法判決魏1年10月、可易科罰金，每天以3000元計算。

魏應充 逃漏稅 發票

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